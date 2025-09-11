CHP'li Bakırlıoğlu'ndan sert özelleştirme çıkışı: 'Elde avuçta ne kaldıysa yok pahasına satıyoruz'

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan verileri gündeme taşıyarak kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerine yönelik eleştirilerde bulundu. Bakırlıoğlu, “Yıllardır KÖİ modelinde köprü, otoyol ve tünel yapıyoruz ‘cebimizden beş kuruş para çıkmayacak’ diyerek yurttaşı kandırdılar. Sonra bu projelere para yetiştiremediler. Sadece şehir hastanelerine sekiz ayda 76 milyar lira ödendi. KÖİ’lere hep kara delik diyorduk. Şimdi o kara delik köprüleri yutacak” ifadelerini kullandı.

OVP’DE ÖZELLEŞTİRME MESAJLARI

Orta Vadeli Program’a (2026–2028) göre iktidar, bütçeye yük getiren sözleşmeli yatırımların maliyet-etkinliğini artırmak amacıyla KÖİ projelerinde yeni düzenlemeler yapmayı planlıyor. Programda ayrıca özelleştirme gelirlerinin 2024’teki 18,1 milyar TL’den 2025’te 21 milyar TL’ye, 2026’da ise 185 milyar TL’ye çıkarılacağı öngörülüyor.

Bakırlıoğlu, bu hedeflerin KÖİ projelerine yapılan ödemelerin sürdürülemez olduğunu gösterdiğini belirterek, “Sadece bu yıl KÖİ proje şirketlerine 200 milyar TL ödeme yapıldı. 2017’den 2024 sonuna kadar bu şirketlere aktarılan tutar 384,1 milyar TL’ye kadar ulaştı. Şehir hastanelerine, sadece bu yılın ilk 8 ayında kira ve hizmet bedeli olarak 76 milyar lira ödendi. Yani Sağlık Bakanlığı bütçesinden harcadığı her 100 liranın 11 lirasını şehir hastanesine aktardı. Ankara Tabip Odası’nın çalışmasına göre ödenen bu parayla en az 100 yataklı 78 devlet hastanesi açılabiliyordu” dedi.

'KÖPRÜLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE'

Bakırlıoğlu, OVP’de yer alan “Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri, makroekonomik politikalar, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak ve dengeli bir risk paylaşımı ile maliyet etkinliği gözetilerek planlanacak ve yürütülecektir” ifadesine dikkat çekti.

Milletvekili Bakırlıoğlu, “Yani bütçe dengesini gözeteceklermiş. Peki bu zamana kadar aklınız neredeydi? Şimdiye kadar neden bütçe dengesi görmezden gelindi? Devleti, evin miras yiyen çocuklarına çevirdiler. Elde avuçta ne kaldıysa yok pahasına satıyoruz. Şimdi sıra köprülerin işletmesinin özelleştirilmesine geldi... ‘Yaparsa AKP yapar’ derlerdi; haklılarmış. Çünkü bu kadar kamu varlığını peşkeş çekecek, halkın cebinden giden parayı gizleyecek, sonra da satışla günü kurtarmayı sadece onlar bilir. Yurttaşın ucuza kullandığı kamu varlıklarını satarak, özelleştirerek günü kurtarmak istiyorlar. Bu ekonomi yönetimi değil; bu resmen gelecek kuşakların hakkını peşkeş çekmektir!” sözleriyle tepki gösterdi.