CHP'li Başarır'dan 2026 bütçe açıklamasına tepki: 'Hep daha beteri oldu'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2026 bütçesine dair açıklamalarını değerlendirdi.

Başarır, “Cevdet Yılmaz, 2026 bütçesiyle ilgili basını bilgilendirmiş. Demiş ki; 'Bütçe; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen bir yaklaşımla hazırlanmıştır.' Ancak son 23 yılda 2,5 milyon hektar tarım arazisi kaybedildi, tekstil sektörü Mısır’a kaydı. İşsiz sayısı 12 milyonu aştı, kapanan şirket sayısı bu yıl 10 bini geçti. İhracatçıların durumu da olumsuz” dedi.

Başarır, açıklamalarında şunları ekledi:

“İnsan odaklı bir anlayışla milletimizin ihtiyaçlarını karşılama kapasitemizi artırıyoruz” denmiş. Fakat emekli ve asgari ücretli gelirleri açlık sınırının altında, hastalar ilaç bulmakta güçlük çekiyor. TÜİK verilerine göre her 100 kişiden 86’sı insanca yaşam koşullarına erişemiyor.

“Özellikle ulaştırma, enerji, sağlık ve dijitalleşme alanlarında fiziki altyapıda ilerleme sağladık” ifadeleri yer alıyor. Ancak vatandaşlar bayramda otobüs bileti bulmakta zorlanıyor, kışın ısınma sorunları devam ediyor, telefon altyapısı sıkıntılı.

“Ülkede siyasi istikrar var, ekonomik başarı da bu nedenle” deniliyor. Oysa yüksek enflasyon oranları yükselmeye devam ediyor.

Bu arada 2026 için öngördükleri şuymuş: Gelir 16 trilyon 216 milyar, gider 18 trilyon 929 milyar lira. Yani beklenen bütçe açığı 2 trilyon 713 milyar lira. Sadece faize 2 trilyon 742 milyar lira ödenecekmiş. Bütçedeki açıktan bile fazla! En kötüsü şu; bugüne kadar hep öngörülerinden daha beteri oldu"