CHP’li Gürer’den hükümete alım gücü uyarısı: 'Maaş değil yoksulluk artıyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek enflasyonun maaş artışlarını etkisiz hale getirdiğini belirterek, asgari ücretli ve emeklilerin alım gücünün hızla düştüğünü söyledi. Gürer, “Yüksek enflasyon ortamında maaş artışı yapılmış gibi gösterilse de asgari ücretli ve emekli için hayat daha da pahalı hale geliyor. Gerçekte maaş değil, yoksulluk artıyor. Her yıl daha az gram altın alınabiliyorsa, bu açıkça yoksullaşmanın belgesidir. TÜİK’in makyajlı verileri değil, vatandaşın sofrasındaki eksilen lokma konuşulmalıdır. Alım gücü hızla düşüyor, halk borçla ayakta kalmaya çalışıyor” dedi.

ASGARİ ÜCRETİN ALTIN KARŞISINDAKİ KAYBI

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 ve 2025 yıllarında asgari ücret ile en düşük emekli maaşının altın karşısındaki alım gücünü karşılaştırdı. Gürer, “21 Temmuz 2024 tarihinde net asgari ücret 17 bin 2 liraydı ve bu ücretle bir çalışan 2 bin 536 lira olan gram altın fiyatı üzerinden 6,7 gram altın alabiliyordu. Ancak 21 Temmuz 2025 itibariyle net asgari ücret 22 bin 104 liraya yükselmesine rağmen, aynı tarihte gram altın fiyatı 4 bin 409 liraya ulaştı. Bu durumda asgari ücretle ancak 5 gram altın alınabilir hale geldi” dedi.

Gürer, verilere göre asgari ücretin altın karşısında yaklaşık yüzde 25’lik bir alım gücü kaybı yaşadığını belirterek, “Bu da çalışanların maaşlarının, yüksek enflasyon ve kur artışları karşısında eridiğini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

En düşük emekli aylığının da ciddi bir alım gücü kaybına uğradığını vurgulayan Gürer, “21 Temmuz 2024 tarihinde 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ile 4,9 gram altın alınabiliyordu. Ancak 21 Temmuz 2025 tarihinde bu maaş 16 bin 881 liraya yükselmesine rağmen, artan altın fiyatları nedeniyle alınabilen gram altın miktarı 3,8’e kadar geriledi. Bu da emekli aylıklarının altın karşısında yaklaşık yüzde 22’lik bir erime yaşadığını gösteriyor” diye konuştu.

'ALIM GÜCÜ KORUNMALI'

Maaşların nominal olarak arttığını ancak gerçek anlamda değer kaybettiğini belirten Gürer, “Yüksek enflasyon ortamında maaş artışı yapılmış gibi gösterilse de asgari ücretli ve emekli için hayat daha da pahalı hale geliyor. Gerçekte maaş değil, yoksulluk artıyor. Her yıl daha az gram altın alınabiliyorsa, bu açıkça yoksullaşmanın belgesidir. TÜİK’in makyajlı verileri değil, vatandaşın sofrasındaki eksilen lokma konuşulmalıdır. Alım gücü hızla düşüyor, halk borçla ayakta kalmaya çalışıyor” ifadelerini yineledi.

Gürer, çözümün yalnızca nominal zamlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, “Ücret artışları enflasyon oranına değil, reel alım gücüne göre yapılmalı. Altına, gıdaya ve kiraya karşı alınabilen ürün miktarına bakarak gerçek maaş belirlenmeli” çağrısında bulundu.