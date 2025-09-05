CHP’li Gürer’den zirai don tepkisi: 'Dayanacak gücümüz kalmadı'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de yaşanan zirai don felaketinin etkilerini gündeme taşıdı. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soru önergesi vererek, “Elma üretiminde ne kadar ton ürün kaybı öngörülmektedir? Sıcak hava püskürten makineler için çiftçilere destek sağlanacak mı? Modern sulama sistemlerine geçiş için tüm kuyulara kredi desteği planlanmakta mıdır? Artan maliyet yükleri altında ezilen çiftçilerin Bağ-Kur primleri devlet tarafından karşılanacak mı?” sorularını yöneltti.

BAKANLIK DESTEKLERİ YETERLİ DEĞİL

Bakan Yumaklı, Gürer’in önergesine yanıt vererek, zirai don olayının 65 ilde görüldüğünü, 34 ilde yoğun etkilenme meydana geldiğini ve meyve grubunun en çok zarar gördüğünü belirtti. Daha önce sağlanan hibe ve kredi desteklerini hatırlatan Yumaklı, rüzgâr pervaneleri, sisleme ve yağmurlama sistemlerinde kullanılan ürünlerde yüzde 25-35 prim indirimi uygulandığını, Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında ise yüzde 50 hibe desteği sağlandığını ifade etti.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ YANITSIZ KALDI

Gürer, Niğde’de elma üretiminde öngörülen kaybın ve sıcak hava makineleri için özel bir destek planının net olarak açıklanmadığını belirtti. “Niğde’de 600 bin tona ulaşan elma üretiminin 30 bin tonlara gerilemesi ve ülke genelinde farklı illerde yaşanan kayıpları bakanlığın bilmemesi olası mıdır? Bu bağlamda bakanlığın kayıpları açıklaması gerekir” dedi.

Gürer ayrıca, çiftçilerin Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından üstlenilmesi yönündeki talebin yanıtlanmadığını vurguladı. “Zirai don felaketinde en ağır darbeyi alan çiftçi, kâğıt üzerinde görünen prim indirimleri ya da uzun vadeye yayılmış borçlarla ayakta kalamaz. Zararların karşılanması, kredi borçlarının ötelenmesi, icraların durdurulması ve ek destek verilmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

ZİRAİ DON VE KURAKLIK ÜRETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Gürer, Niğde’deki elma üreticilerini ziyaret ederek, zirai don ve kuraklık nedeniyle ciddi kayıplar yaşandığını aktardı. Çiftçiler, “Zirai don Nisan ayında gerçekleşti, ardından kuraklık belimizi büktü. TARSİM’e kayıtlı çiftçilerin alacakları halen ödenmedi. Kasım ayına kadar dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek tepkilerini dile getirdi. Üreticiler, zirai donun yarattığı zararların karşılanmasını talep ediyor.