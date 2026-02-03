CHP’li Karabat: ‘Enflasyonun sefasını yandaşlar sürüyor’

CHP’li Özgür Karabat, sosyal medya hesabından enflasyon verilerine ilişkin açıklamada bulundu. İktidarın enflasyonla mücadelede başarısız kaldığını belirten Karabat “2 buçuk yıldır yüksek faiz politikası uygulanıyor ama aylık enflasyon hâlâ yüzde 4-5 civarında gelebiliyor. Bu, ortada gerçek bir enflasyon programı olmadığını gösteriyor. Enflasyonla mücadele sadece faizle olmaz. Kamuda gerçek tasarruf yok, harcamalar kısılmıyor, kamu ihale sistemi rant üretmeye devam ediyor. Yük yine vatandaşın sırtına yükleniyor” dedi. Karabat “Yandaş sermaye düzeni sürerken, üretime dayalı bir ekonomi modeli kurulmuyor. İthalata ve tüketime dayalı yapı korunuyor, sanayi ve tarım stratejik öncelik olmaktan çıkarılmış durumda. Sorunların kaynağına dokunulmuyor ama çözüm diye kredi kartı limitlerini kısmak gündeme getiriliyor. Yani enflasyonun bedeli yine vatandaşa, çalışana, orta sınıfa ödetilmek isteniyor. Bu yaklaşım, ekonomik yönetimin iflas ettiğinin açık itirafıdır. Enflasyonu yapısal reformlarla değil, vatandaşın harcamasını zorla kısarak kontrol etmeye çalışmak, sosyal refahı daha da çökertir. Gerçek çözüm; şeffaf kamu maliyesi, rant düzeninin bitirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sanayi politikası, tarım reformu ve gelir adaleti. Aksi halde faiz artar, limit düşer, enflasyon düşmez” değerlendirmensini yaptı.