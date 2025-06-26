CHP'li Kış'tan hükümete israf tepkisi: 'Saray’dan bakınca marketteki etiket görünmüyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ekonomik koşulları sert sözlerle eleştirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Asgari ücretin alım gücü arttı” şeklindeki değerlendirmesine tepki gösteren Kış, “Sokakta bunun tam tersini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’li Kış, asgari ücretle geçinen milyonların yaşam koşullarının giderek kötüleştiğine dikkat çekti. Konuşmasında, “Bugün asgari ücret 22 bin 104 lira. Ancak 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 25 bin 92 lira, yoksulluk sınırı ise tam 81 bin 734 lira” diyerek gelir seviyesinin temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini vurguladı.

'VATANDAŞIN CEBİ DE BOŞ MUTFAĞI DA'

Vatandaşın temel gıdaya erişmekte zorlandığını ifade eden Kış, “Bir kilo kıyma 800 lira, 5 litre yağ 500 lira, peynir 350 lira. Maaş daha cebe girmeden buharlaşıyor. Vatandaşın cebi de boş, mutfağı da boş. Ama Saray’dan bakınca marketteki etiket de görünmüyor, mutfaktaki boş tencere de görünmüyor” sözleriyle durumu özetledi.

Gülcan Kış, kamu harcamalarındaki israf iddialarına da değinerek, “Emekliye insanca bir maaş yok, çalışana refah yok ama Saray’da israf var, şatafat var. Bu millet sadaka değil, emeğinin hakkını istiyor” dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısını hatırlatan Kış, Temmuz ayı için yapılacak asgari ücret düzenlemesine dikkat çekti. “Genel Başkanımızın da dediği gibi Temmuz ayında asgari ücret en az 30 bin 205 lira olmalıdır. Gerçeklerle yüzleşin, bu milleti açlığa mahkûm edemezsiniz” ifadeleriyle çağrıda bulundu.