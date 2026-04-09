CHP’li Ulaş Karasu’dan hükümete asgari ücret isyanı: 'Bu ucube düzeni kalıcılaştırmak için her şeyi yapmaktadır'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye’de ekonomik kriz nedeniyle eriyen ve açıklandığı gün dahi açlık sınırının altında kalan asgari ücretin milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum ettiğini belirtti.

Karasu, “Mesele, asgari ücrete yapılacak sınırlı bir artış tartışmasının çok ötesindedir; ihtiyaç duyulan şey, insan onuruna yaraşır yaşamı güvence altına alan köklü bir ücret politikası ve adil bir ücret rejimidir” dedi.

'ASGARİ ÜCRET GENEL ÜCRET HALİNE GELDİ'

Ankara’da yaptığı değerlendirmede çalışma hayatına ilişkin verileri paylaşan Karasu, Türkiye’de 16 milyon 619 bin işçi bulunduğunu ve toplam istihdamın 32 milyon 158 bin seviyesinde olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre asgari ücret ve civarında çalışanların oranının yüzde 42’ye ulaştığını belirten Karasu, kayıt dışı çalışanlar ile asgari ücretin biraz altında veya üstünde gelir elde edenler dahil edildiğinde bu oranın yüzde 50’yi aştığını kaydetti.

Karasu, “Yani, bugün Türkiye’de her iki çalışandan biri 28 bin TL ile yaşam mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

'BU DÜZENİ KURANLAR CEVAP VERSİN'

Ekonomik krizle birlikte yüksek enflasyon, vergi yükü ve kesintilerin ücretleri aşındırmaya devam ettiğini vurgulayan Karasu, asgari ücretin 28 bin TL olarak açıklandığı gün dahi açlık sınırının altında kaldığını hatırlattı.

Yılın üçüncü ayında asgari ücretin 2 bin 819 TL daha eridiğini belirten Karasu, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarının 32 bin 793 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 106 bin 817 TL’ye ulaştığını ifade etti.

Karasu, “Bugün Türkiye, öyle bir noktaya getirilmiştir ki insanlar çalıştıkça yoksullaşmakta, çalışmadığında daha az giderle yaşamaktadır. Bu akıl dışı, bu garabet, bu ucube düzeni AKP iktidarı kalıcılaştırmak için her şeyi yapmaktadır. Buradan açıkça soruyorum; 28 bin TL asgari ücret, bu ülkede neye yetecek? Hangi ihtiyacı karşılayacak? Bu sorunun cevabını bu ülkenin emekçileri değil, bu düzeni kuranlar vermek zorundadır. Bu soruyu herkes sormalıdır. Her yerde sormalıdır. Her gün sormalıdır” diye konuştu.

'YOKSULLUĞU YÖNETEN BİR SİSTEM VAR'

AKP iktidarının ekonomik politikalarını eleştiren Karasu, mevcut yapının yoksullaştırıcı etkiler yarattığını savundu. Karasu “Yoksullukta ve sefalette tüm ülkeyi eşitlemeye yemin etmiş bir AKP iktidarı var. Bugün milyonlar geçim derdiyle, hayatını sürdürme mücadelesi vermektedir. Ortada bilinçli bir tercih var. Gerçekleri saklayan, toplumun aklıyla alay eden ve yoksulluğu yönetilebilir bir araç haline getiren bir AKP gerçeği ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Karasu, hükümetin ekonomik tabloyu düzeltmek yerine krizi görünmez kılmaya çalıştığını öne sürdü.

'ÇÖZÜM KÖKLÜ BİR ÜCRET REJİMİ'

Karasu, asgari ücrete sınırlı artış tartışmalarının yeterli olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Mesele, asgari ücrete yapılacak sınırlı bir artış tartışmasının çok ötesindedir; ihtiyaç duyulan şey, insan onuruna yaraşır yaşamı güvence altına alan köklü bir ücret politikası ve adil bir ücret rejimidir. Asgari ücretin, toplumun genel ücreti haline gelmesi, emeği ucuzlatan ve milyonları yoksulluk sınırına hapseden bu düzenin en ağır sonucudur; artık bu yapının tasfiye edilmesi zorunludur.

Türkiye’de çalışan herkesin alım gücünü koruyan, temel ihtiyaçları karşılayabilecek bir gelire ulaşmasının hak olduğunu vurgulayan Karasu, emeğin hak ettiği değeri bulması gerektiğini ifade ederken, “Bu ülkede milyonların emeği; hayata tutunmaya çalışan bir kalabalık olarak görülmeyecek, üreten, yaratan ve geleceği kuran büyük bir toplumsal güç olarak hak ettiği ücret düzeyine mutlaka kavuşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kara düzene boyun eğmeyeceğiz. Bu düzenin parçası olmayacağız” dedi.