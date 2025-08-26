CHP'li vekil isyan etti: 'Markette yüzde 700’ün üzerinde fiyat farkıyla satılıyor'

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, binlerce incir üreticisinin tüccarların ve depocuların insafına bırakıldığını söyledi.

Bülbül, Aydın’da yaklaşık 50 bin ailenin geçimini sağladığı dünyaca ünlü incirin sahipsiz bırakıldığını belirterek, "Dünyanın en nitelikli incirini yetiştiren değerli üreticilerimiz yıllardır devletin uyguladığı yanlış tarım politikaları yüzünden mağduriyet yaşıyor. Devletin fındıkta, çayda, buğdayda, ayçiçeğinde ve benzeri ürünlerde açıkladığı taban fiyatı incirde açıklanmıyor. Türkiye'de incir piyasasını belirleyecek bir kurum ya da bir yetkili yok. Binlerce incir üreticisi, tüccarların, depocuların, vicdanına bırakılarak onların belirleyeceği fiyatı bekliyor” dedi.

ÜRETİCİ BORÇ YÜKÜ ALTINDA

Bülbül, incir hasadında sona gelindiğini ancak fiyat açıklanmadığını ve alım yapılmadığını hatırlatarak üreticilerin borç yükü altında ezildiğini dile getirdi. "Üreticinin borçları var, kredi borcu var, işçi parası ödemesi gerekiyor, bu nedenle de incirini satması gerekiyor. Ortada bu mağduriyet olduğundan tüccar, üreticiden çok ucuz fiyata mal alıyor" ifadelerini kullandı.

TÜCCAR KAZANIYOR, ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ KAYBEDİYOR

Bülbül, “İncir üreticisinden 150–200 liraya alınan incir, market raflarında yüzde 600-700’ün üzerinde fiyat farkıyla satılıyor. Bu belirsizlik hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. Bu döngüden kazanan ise sadece aracı firmalar oluyor” dedi.

DENETİMSİZLİK TEPKİ ÇEKİYOR

İncir üretiminde denetimsizliğe dikkat çeken Bülbül, “Dünyada üretimle tüketim arasında bu kadar büyük fiyat farkı hiçbir üründe yoktur. Bunun da nedeni denetimsiz, sahip çıkılmayan incir üreticisi, incir sektörüdür” diye konuştu.

TARİŞ VE KOOPERATİFLERİN ROLÜ

Kooperatiflerin işlevsiz hale gelmesinden dolayı üreticilerin yalnız bırakıldığını söyleyen Bülbül, TARİŞ’in de görevini yerine getirmediğini ifade etti. Son olarak “Sonuç olarak diğer ürünler gibi incirde de fiyat belirlenmeli. İncir ve incir üreticisi hak ettiği değeri görmelidir" dedi.