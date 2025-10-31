CHP'li Yavuzyılmaz 'AKP’den vatandaşlarımıza müjde' diyerek duyurdu: Elektriğe yüzde 97 zam yolda!

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla elektrikte devlet desteğinde yeni düzenlemeye gidildi. Karara göre yıllık tüketimi 4 bin kWh’in üzerinde olan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

'TEDBİR ALMAK İÇİN SON 2 AY'

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AKP’den vatandaşlarımıza müjde!" diyerek elektrik faturalarına yüzde 97’ye varan oranlarda tarihi bir zam yapıldığını ve zammın 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtti ve "Tedbir almak için son 2 ay!" ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararıyla, 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 4 bin kWh’i aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 11.800 TL’yi geçen konut abonelerinin aylık ücret tarifesi değiştirilecek. Bu aboneler sabit fiyat tarifesinden çıkarılarak piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine alınacak.

Yavuzyılmaz örnek vererek "Şu anda aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 984 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1.935 TL’ye yükselecek" dedi. Yapılacak zammın detaylarını ise şöyle paylaştı:

Yapılacak zam oranı yüzde 97 olan 1.148 TL’lik fatura 2.179 TL’ye çıkacak

Yapılacak zam oranı yüzde 90 olan 1.229 TL’lik fatura 2.301 TL’ye ulaşacak

Yapılacak zam oranı yüzde 87 olarak belirtildi

YAVUZYILMAZ YURTTAŞLARI UYARDI

AKP’nin bu zam tuzağından şimdilik kurtulmanın yolunu da açıklayan Yavuzyılmaz, "2025 yılı elektrik fatura toplamınızı, Kasım ve Aralık aylarındaki elektrik tüketimlerinizle birlikte 11.800 TL’nin, yani elektrik tüketiminizi 4 bin kilovatsaatin altında tutmak" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, EPDK’nın ilk planında 2025’de toplam elektrik tüketimi 3.000 kWh’i aşan, yani yıllık elektrik fatura toplamı 8.000 lirayı geçen konut abonelerinin tarifesinin değiştirileceğini ve bu değişiklikle faturaların yüzde 124’lere varan oranlarda artmasının planlandığını belirtti. CHP olarak henüz EPDK kararını almadan önce teknik hesaplamalar yaparak hangi tutardaki faturaya ne kadar zam geleceğini ve milyonlarca yurttaşın nasıl etkileneceğini ortaya koyduklarını ifade etti.

EPDK, 31 Ekim 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 2025’de toplam elektrik tüketim sınırını 4.000 kWh olarak belirledi. Böylece 3.000 ile 4.000 kWh arasında tüketim yapan veya yıllık faturası 8.000 ile 11.800 TL arasında olan yurttaşlar zammın dışında bırakıldı.

Yavuzyılmaz paylaşımını "Zam için üzgünüm ve kızgınım. Ancak bu rezaletten kurtulmanın kesin çözümü AKP’nin ilk seçimde gönderilmesidir" ifadeleriyle tamamladı.

NİSAN AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 4 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamada elektrik ve doğalgaz abonelerine gelen zamları duyurmuştu. Açıklamada, elektrik fiyatlarının mesken aboneleri için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artırıldığı bildirilmişti.