CHP'li Yavuzyılmaz'dan Yap-İşlet-Devret modeline tepki: 'Bunun adı garantili soygundur'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Osmangazi Köprüsü’ne ilişkin 2025 yılına ait verileri sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Yavuzyılmaz’ın açıklamaları, köprü için verilen geçiş garantileri ve Hazine tarafından yapılan ödemeleri yeniden gündeme taşıdı.

Yavuzyılmaz’ın aktardığı bilgilere göre, Osmangazi Köprüsü’nde 2025 yılı için garanti edilen araç geçiş sayısı 14 milyon 600 bin olarak belirlendi. Aynı yıl içinde köprüden geçen toplam araç sayısının ise 20 milyon 732 bine ulaştığı ifade edildi.

Geçiş sayısının garanti edilen rakamın üzerinde olmasına rağmen Hazine’nin görevli şirkete 505 milyon dolar ödeme yaptığını belirten Yavuzyılmaz, bu tutarın güncel kurla yaklaşık 22 milyar liraya karşılık geldiğini kaydetti. Yavuzyılmaz, paylaşımında garanti koşulları tutmasına rağmen neden Hazine ödemesi yapıldığını da detaylandırdı.

Buna göre sözleşme kapsamında şirkete araç başına 35 dolar artı KDV garanti edildiğini, bu bedelin her yıl ABD Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış oranına göre güncellendiğini aktardı.

ARAÇ BAŞINA 1435 TL’Yİ HAZİNE ÖDÜYOR

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı bilgilere göre, 2026 yılı itibarıyla Hazine’nin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 56,5 dolar seviyesine yükseldi. Bu tutarın Türk Lirası karşılığının 2 bin 430 lira olduğunu belirten Yavuzyılmaz, sürücülerin ödediği 995 liralık geçiş ücretinin düşülmesinin ardından her araç için kalan 1.435 liralık farkın Hazine tarafından karşılandığını ifade etti.

Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

AKP’nin oluşturduğu bu düzende, Osmangazi Köprüsü’nde garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamadığında geçiş ücretinin yüzde 100’ü, tutturulduğunda ise yüzde 60’ı Hazine tarafından şirkete ödeniyor. Bunun adı garantili soygundur.

Yavuzyılmaz ayrıca paylaştığı tablo ve belgelerde CİMER başvuruları, Sayıştay raporları ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücret tarifesine de yer verdi.