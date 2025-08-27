CHP'li Zeybek'ten baraj doluluk oranı tepkisi: 'Artık uyanın'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki baraj doluluk oranlarını paylaşarak dikkat çekti. Zeybek, paylaşımında “Hala uyuyanlar varsa bu mesaj sizin için... artık uyanın” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA DURUM

İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 41,97 seviyesinde. Zeybek, 14 gündür neredeyse değişmeyen grafiğin endişe verici olduğunu belirtti.

ANKARA’DA BARAJLAR KRİTİK SEVİYEDE

Ankara’daki baraj doluluk oranları ise alarm veriyor. Çamlıdere Barajı yüzde 20, Kurtboğazı yüzde 18, Eğrekkaya yüzde 15 ve Akyar yüzde 12 doluluk seviyesinde. Ankara’daki toplam doluluk oranı yaklaşık yüzde 16 olarak kaydedildi. Zeybek, şehrin susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İZMİR’DE BARAJLARIN YARISI BOŞ

İzmir’de durum daha kritik. Güzelhisar Barajı yüzde 52 dolulukla görece iyi görünse de, Gördes yüzde 17, Tahtalı yüzde 0, Balçova yüzde 6, Ürkmez yüzde 8 ve Kutlu Aktaş yüzde 0 seviyesinde. İzmir’in toplam doluluk oranı yüzde 18,82 olarak hesaplandı. Zeybek, barajların yarısının boş olmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

SU MESELESİ YAŞAM MESELESİDİR

Zeybek paylaşımında, “Su meselesi siyasetin değil, yaşamın meselesidir. Bu işin partisi olmaz, tarafı olmaz” mesajını verdi.