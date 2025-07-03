CHP’li Zeybek’ten TÜİK enflasyon verilerine tepki: 'Gerçek dışı enflasyona dayanarak halk pas geçiliyor'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Zeybek, açıklamasında "İktidar bu gerçek dışı bilgiye inanıyor ve vatandaşı her zamanki gibi pas geçiyor" ifadelerinde bulunarak yurttaşın ekonomik kriz karşısında yalnız bırakıldığını ifade etti.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN EMEKLİLERE DESTEK

Zeybek, CHP’li belediyelerin yoksullukla mücadele kapsamında emeklilere sağladığı sosyal destekleri de tek tek açıkladı. Zeybek’e göre sadece üç büyükşehir belediyesi üzerinden yapılan yardımlar bile yurttaşın yanında olduklarının göstergesi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB):

İBB, dar gelirli 10 bin emekliye yıllık 10 bin TL “Pazar Desteği Paketi” sağlıyor. Destek ödemeleri banka hesaplar ına yatırılıyor; hesabı olmayan emekliler T.C. kimlik numarasıyla nakit çekim yapabiliyor. Emekliler ayr ıca SMS yoluyla bilgilendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi:

“Başkent Kart” uygulaması ile mayıs ayında 74 bin 421 emekliye, hane başına 1500 TL olmak üzere toplamda 111 milyon 631 bin 500 TL destek verildi. Buna ek olarak, 600 TL et deste ği ve kış aylarında doğalgaz yardımı da sağlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi:

“Emekli Market Desteği” kapsamında 4143 kişiye bug üne kadar toplamda 14 milyon 399 bin TL yard ımda bulunuldu.

“Emekli Kira Desteği” kapsamında ise 176 kişiye toplam 530 bin TL kira yardımı yapıldı; bu destek i çin 5 bin emekli ad ına b ütçe ayr ıldı.

“Emekli Su Faturası Desteği”nden ise haziran ayı hari ç olmak üzere 200 ki şi faydalandı; bug üne kadar toplamda 306 bin 81 TL destek verildi.

“BU YOKSULLU ĞU CHP İKTİDARI BİTİRECEK”

Zeybek, açıklamasını “Bu cendereden, bu derin yoksulluktan vatandaşı kurtaracak olan CHP iktidarıdır” sözleriyle tamamladı.