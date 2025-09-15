CHP'nin kurultay davası kararı piyasaları nasıl etkiledi? Borsa, altın, dolar...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığa seçildiği 2023 kurultayının iptali için açılan dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı 21 Eylül sonrasına erteleyerek ara karar verdi. Kararda, tedbir kararı verilmesine gerek olmadığı ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçesi tamamlandığında dosyalarının talep edileceği hükme bağlandı.

Mahkeme ayrıca, seçime katılan ve katılmayan tüm delege listelerinin 21 Eylül’den sonra yazı ile talep edilmesine ve CHP Genel Merkezi’ne müzekkere yazılarak davacıların üyelik durumunun sorulmasına karar verdi. Dava, 24 Ekim tarihine ertelendi.

ERTELEME KARARI PİYASALARA ETKİSİ

Dava kararının beklenirken piyasalarda dalgalı bir seyir görüldü.