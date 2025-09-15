CHP'nin kurultay davası kararı piyasaları nasıl etkiledi? Borsa, altın, dolar...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığa seçildiği 2023 kurultayının iptali için açılan dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı 21 Eylül sonrasına erteleyerek ara karar verdi. Kararda, tedbir kararı verilmesine gerek olmadığı ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçesi tamamlandığında dosyalarının talep edileceği hükme bağlandı.
Mahkeme ayrıca, seçime katılan ve katılmayan tüm delege listelerinin 21 Eylül’den sonra yazı ile talep edilmesine ve CHP Genel Merkezi’ne müzekkere yazılarak davacıların üyelik durumunun sorulmasına karar verdi. Dava, 24 Ekim tarihine ertelendi.
ERTELEME KARARI PİYASALARA ETKİSİ
Dava kararının beklenirken piyasalarda dalgalı bir seyir görüldü.
- Borsa İstanbul: Güne 0,58 puan düşüşle başlayan BIST100 endeksi mahkeme kararının ardından yükselişe geçti. Borsa yüzde 4,20 yükselişle 10.818 seviyesine ulaştı. 5 Eylül’de 10.729 seviyesi görülmüştü.
- Gram altın: Güne 4 bin 841 TL’den başladı, yatay seyirle 4 bin 839 TL civarında işlem görüyor.
- Dolar/TL: 41,32 seviyesinde yatay seyrini koruyor. Gün içinde 41,43 seviyeleri görüldü.
- Euro/TL: Güne 48,56 seviyesinden başlarken, şu an 48,52 seviyesinde dengelendi.