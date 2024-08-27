CHP'li Adıgüzel 100 km'lik yürüyüşe başladı: Fındık yetiştiricisinin sorunlarına dikkat çekecek
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunlarına dikkat çekmek için Gürgentepe'deki fındık bahçesinden yola çıkarak Çamaş, Fatsa, Perşembe ilçeleri üzerinden Ordu'nun merkezine doğru 100 kilometrelik yürüyüşe başladı.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunları ve tarım alanlarının iktidar eliyle maden sahasına dönüştürülmesine tepki göstermek amacıyla Ordu'da 100 kilometrelik bir yürüyüş başlattı.
Adıgüzel'e CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, partililer ve çiftçiler de eşlik ediyor.
"Fındık da bizim, toprak da bizim, istilaya ve işgale son" ve "Karadan denize özgür Karadeniz, tam bağımsız Türkiye" sloganlarıyla başlayan yürüyüş, Adıgüzel'in Gürgentepe'deki fındık bahçesinden başlayıp Çamaş, Fatsa, Perşembe ilçeleri üzerinden Ordu il merkezine kadar devam edecek. Adıgüzel, yol üstündeki bahçeleri ve köyleri de ziyaret edecek.
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