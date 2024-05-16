CHP’li Akay: ‘Esnaf kredi faizini nasıl ödeyecek?’
Esnaf ve Sanatkârlar ile Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla mevcut esnaf kefalet kredilerinin faiz oranlarında artışa gitti. Konuya ilişkin konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Sattığını yerine koyamayan, borç yükü altında ezilen, aldığı kredilerle dükkanını döndürmeye çalışan esnaf çektiği kredinin faizini nasıl ödeyecek?" sorusunu yöneltti.
Esnaf ve Sanatkârlar ile Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla mevcut esnaf kefalet kredilerinin faiz oranlarında artışa gitti. Yapılan bu artış esnafları zora sokarken esnafın yaşayacağı sorunları daha da katmerleştirecek. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “2018 yılından bu yana 551 bin 998 esnaf, bu yılın ilk dört ayında ise 30 bin 711 esnaf kepenk kapattı. Borç yükü altında ezilen esnafın kredi musluklarını kapatmak, esnafı doğrudan iflasa sürükleyecek bir hamledir. Sattığını yerine koyamayan, borç yükü altında ezilen, aldığı kredilerle dükkanını döndürmeye çalışan esnaf çektiği kredinin faizini nasıl ödeyecek? Yapılan bu faiz hamlesi zor durumda olan esnafı daha da zora sokacak, birçok esnafın iflas etmesine kapı aralayacaktır. İktidarın ve Kooperatif yöneticilerinin bu karardan ivedilikle dönmesi gerekir.” dedi.
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