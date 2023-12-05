CHP’li Arpacı: Millet borç batağında

Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:37

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşın, kobinin ve çiftçinin bankalara olan borçlarındaki artışa dikkat çekti.

“VATANDAŞIN BANKALARA BORCU BÜYÜYOR”

Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin yükseldiğine dikkat çeken CHP’li Arpacı, “Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 17 – 24 Kasım haftasında 45,6 milyar lira artarak 2 trilyon 523 milyar liraya kadar yükseldi. Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 13,4 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 32,3 milyar liralık artış yaşandı” diye konuştu.

“KREDİ KARTI BORÇ BAKİYESİ YÜZDE 133 ARTTI”

“Yıl başından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 35 oranında artarak 1 trilyon 512 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 133 oranında artarak 1 trilyon 57 milyar liraya yükseldi” diyen Arpacı, “Kredi kartı borçları tüketim harcamalarıyla doğrudan ilişkili olduğu için, bu borçlardaki yüzde 133 oranındaki artış, TÜİK’in yüzde 55 olarak hesapladığı yılın ilk 10 aylık dönemine ilişkin enflasyonun, gerçek enflasyondan ne kadar uzak olduğunu da ortaya koyması açısından ilginç bir veri oluşturuyor. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise söz konusu haftada 962 milyar lira azalarak 43,1 milyar liraya indi, yılbaşından bu yana ise 12,8 milyar liralık artış yaşandı. Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 41 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 84 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. Bu arada vatandaşların TOKİ’ye de 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“KOBİLERİN BORCU 3,1 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ”

Küçük ve orta boy işletmelerin bankacılık sektörüne olan borçları bu yılın ilk 10 aylık döneminde yüzde 48,3 oranında artarak 3,1 trilyon liraya kadar yükseldiğini anlatan CHP’li vekil, “Yıl başından eylül ayı sonuna kadar azalma eğiliminde olan KOBİ’lerin vadesinde ödeyemedikleri, bu nedenle takibe alınan kredi borçları ise ekimde 1 milyar liraya yakın artarak 51,6 milyar lira oldu. 298 bin KOBİ bankaların takibinde bulunuyor” dedi.

“TARIM SEKTÖRÜNÜN BANKALARA OLAN KREDİ BORCU YÜZDE 67,5 ARTTI”

Tarım sektöründe faaliyet gösteren yurttaşların da banka borçlarındaki artışı anlatan Arpacı, “Tarım sektörünün kredi borcu da bu yılın ilk on aylık döneminde yüzde 67,5 oranında artarak 551,1 milyar liraya kadar yükseldi. Tarım sektörünün kredileri ortalamanın üzerinde büyüdü. Tarım sektörünün kamu bankalarına olan kredi borcu bu dönemde yüzde 77,1 oranında artarak 468,4 milyar liraya yükselirken, özel bankalara olan kredi borçlarındaki büyüme ise yüzde 28,2’de kaldı. Özel bankaların tarım sektöründen olan kredi alacaklarının bakiyesi ekim sonu itibariyle 82,7 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Tarım sektörünün bu borcunun 2 milyar liralık kısmı, zamanında ödenmediği için bankalar tarafından takibe alınan borçlardan oluşuyor” şeklinde konuştu.