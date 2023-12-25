CHP’li Arpacı: Vatandaşın bakanlara borcu 2,6 trilyona yükseldi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin kredi faizlerindeki rekor yükselişe rağmen büyüdüğünü söyledi. CHP’li Arpacı, icra dairelerindeki yeni dosya sayısının geçen yıla göre yüzde 59,4 artarak 13 milyon 369 bini bulduğunu dile getirdi.

“VATANDAŞLARIN BANKALARA BORCU BÜYÜYOR”

Yazılı bir açıklama yapan Arpacı, “Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi, kredi faizlerindeki rekor yükselişe rağmen büyümesini sürdürüyor. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 8 - 15 Aralık haftasında 5,6 milyar lira daha artarak 2 trilyon 619 milyar lira oldu. Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 1,2 milyar liralık azalış, kredi kartı borç bakiyesinde ise 6,9 milyar liralık artış yaşandı. Yıl başından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 36,1 oranında artarak 1 trilyon 525 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 141,2 oranında artarak 1 trilyon 94 milyar liraya yükseldi” diye konuştu.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KONTROLÜNDE 41 MİLYAR LİRALIK BATIK TÜKETİCİ KREDİSİ ALACAĞI BULUNUYOR

“Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise söz konusu haftada 1 milyar liraya yakın artarak 45,4 milyar liraya yükseldi” diyen CHP’li vekil, “Yılbaşından bu yana ise 15,1 milyar liralık artış yaşandı. Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 84 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. Bu arada vatandaşların TOKİ’ye de 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“50 MİLYAR LİRALIK ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTI”

Piyasada dolaşan karşılıksız çeklerdeki artışa dikkat çeken Şeref Arpacı, “Risk Merkezinin verilerine göre bu yılın ilk 11 aylık döneminde 15 bin 22 gerçek ve/veya tüzel kişiye ait 135 bin 872 çek bankalara ibraz edildiğinde karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çek sayısının geçen yıla göre yüzde 18,3 oranında arttığı bu dönemde, karşılıksız çıkan bu çeklerin parasal tutarı ise yüzde 175,1 oranında artarak 50,6 milyar liraya kadar yükseldi” dedi.

“İCRA DAİRELERİNE BU YIL GELEN DOSYA SAYISI 13,4 MİLYONA ULAŞTI”

İcra dairelerinde dosyaların yığıldığını ifade eden CHP’li Arpacı, “1 Ocak- 22 Aralık 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,4 oranında artarak 13 milyon 369 bini buldu. İcra dairelerine bu yıl geçen yıla göre 4 milyon 981 bin daha fazla yeni dosya geldi. Aynı dönemde, aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan yasayla vazgeçilmesinin de etkisiyle 15 milyon 24 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 22 Aralık itibariyle 21 milyon 569 bin oldu” şeklinde konuştu.