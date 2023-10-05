CHP’li Bakırlıoğlu: Vatandaş faize çalışıyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:47

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:47

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kredi ve kredi kartı faizlerinde yapılan artışlardan dolayı yurttaşın ödemede zorluk yaşadığını aktardı.

Vatandaşın bankalara olan borcu arttıkça, ödediği faizin de artığını belirten Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “2023 yılında bankalara ödenen faiz 204 milyar lirayı geçti. Vatandaşın sırtındaki faiz yükü bireysel kredi ve kredi kartı faiz oranlarındaki artış yüzünden önümüzdeki yıl daha da artacak. 2023 yılında tüketici kredileri 1 trilyon 481 milyar liraya, kredi kartı borçları ise 949 milyar liraya yükseldi. Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde vatandaşların bankalara ödediği faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 204,3 milyar lirayı buldu. 2021 yılında bireysel kredi ve kredi kartları için ödenen toplam faiz tutarı 112 milyar lira iken, 2022 yılında ödediğimiz faiz 186 milyar liraya çıktı. 2023 yılının ilk 8 ayında 204 milyar lirayı geçti” diye konuştu.

“İHTİYAÇ KREDİSİNİN YILLIK FAİZİ YÜZDE 58,93”

Yurttaşın harcamalarının büyük kısmını kredi kartlarıyla yaptığını aktaran Bakırlıoğlu, “Kart harcamalarının yüzde 80’i gıda ve akaryakıt olduğu belirtiliyor. Yani vatandaş zorunlu harcamalarını kredi kartıyla yapıyor. Kredi kartı borcunu ödeyemediği zaman da faiz ödemek zorunda kalıyor. Faiz oranları aylık yüzde 4’ü buluyor. Maaşları yetmediği için emeklilerin ve çalışanların maaş aldıkları bankalardan kullandıkları ek hesap faiz oranı yüzde 4’ü geçti. Bankalar ihtiyaç kredisi yıllık faiz oranlarını yüzde 58,93’e çıkardı. Bütün bireysel kredilerin ortalama faizi yüzde 57,56 oldu” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ BORÇ VE FAİZ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” açıklamasını hatırlatan CHP’li vekil, “Fakat ne faiz oranlarının artmasını, ne de enflasyonun yükselmesini durduramadılar. Çarpık bir ekonomi politikası ülkeyi ekonomik krize soktu. Hem devletin iç ve dış borcu, hem de vatandaşın borcu katlanarak arttı. Geliri, giderini karşılamayan vatandaş mecburen kredi kartına yükleniyor. Harcamaları arttıkça ödenen faizde artıyor. Faiz oranlarındaki artış yüzünden önümüzdeki yıl vatandaşın ödediği faiz daha fazla olacak. Vatandaşta devlet gibi faize çalışır hale geldi. Borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Hepimiz biliyoruz ki borcu borçla kapatma sarmalına girilince çıkmak mümkün olmuyor. Maalesef vatandaş bir çıkmazın içinde. Borç ve faiz yükü altında eziliyor” dedi.