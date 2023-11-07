CHP’li Başevirgen: Bankalar kârda, vatandaş darda

Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:37

Güncelleme: 07.11.2023 - 09:37

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, faizdeki yükseliş trendine yüksek bir borçlanma eğilimiyle yakalanan vatandaşların kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının ilk kez 2,5 trilyon lira sınırını aştığını ve bu borçlar nedeniyle bankalara bu yılın ilk dokuz ayında ödenen faizin 240 milyar liranın üzerine çıktığını söyledi.

Başevirgen vatandaşların bankalara olan borçlarının yüzde 50 civarında arttığı bu dönemde bankalara ödenen faizin ise yüzde 85,8 oranında arttığını kaydetti.

“BANKALARDAN DOKUZ AYDA 440 MİLYAR LİRA NET KÂR”

Yurttaşların borçlarını ödeyemez hale geldiğini, bankacılık sektörünün bu yılın ilk dokuz aylık döneminde de 440 milyar lira net kâr elde ettiğini söyleyen Başevirgen, “Sektörün net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 oranında arttı. Sektör geçen yıl aynı dönemde 286,4 milyar lira net kâr elde etmişti. Bu dönemde kamu bankalarının kârı yüzde 61 oranında artarak 108,9 milyar liraya çıkarken, yerli özel ve yabancı sermayeli bankaların kârı ise yüzde 51,2 oranında artarak 330,7 milyar liraya yükseldi” diye konuştu.

“80 MİLYAR LİRAYA YAKINI İCRALIK”

Bireysel kredi faizlerinin yüzde 60’lara kadar ulaşmasına rağmen yurttaşların borçlanmaya devam ettiğine dikkat çeken CHP’li Başevirgen, “Enflasyondaki artış vatandaşı borç batağına sürüklüyor. Türk Lirası'nda devam eden değer kaybı ile alım gücü düşen ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüketici kredisi ve kredi kartlarına sarılan vatandaşın borcu da çığ gibi büyüyor. Vatandaşların bankalara olan borçları ilk kez 2,5 trilyon lira sınırını aştı. Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 20 - 27 Ekim haftasında 39,8 milyar lira artarak 2 trilyon 504 milyar liraya yükseldi. Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 11,9 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 27,8 milyar liralık yükseliş yaşandı. Yıl başından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 33,8 oranında artarak 1 trilyon 499 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 121,3 oranında artarak ilk kez 1 trilyon lira sınırını aşarak 1 trilyon 5 milyar liraya yükseldi. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise yılbaşından bu yana 11,7 milyar liralık artışla 42 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 80 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ DEVASA BİR BORÇ YÜKÜ İLE KARŞI KARŞIYA”

CHP’li Başevirgen yaptığı değerlendirmede “Yüksek enflasyon, temel tüketim ürünlerine gelen fahiş zamlar insanların satın alma gücünü her geçen gün biraz daha düşürüyor. Türkiye’de ihtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 60’ın üzerinde seyrediyor ve yükselme eğilimi de devam ediyor. Vatandaşlar bu yüksek maliyetler yüzünden her geçen gün gelirlerinin daha büyük bir kısmını faize ayırmak zorunda kalıyor ve borçlarını güçlükle çevirebiliyorlar. İktidarın izlediği yanlış ekonomik politikalarla vatandaş 21 yılın sonunda devasa bir borç yükü ile karşı karşıya kaldı” dedi.