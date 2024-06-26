CHP’li Demir: ‘Yandaş şirketler etkilenmeyecek’

Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:51

Güncelleme: 26.06.2024 - 17:51

Kamuoyunda bazı şirketlerin vergi borçlarının silinmesine yönelik eleştirilerin artması üzerine GİB tarafından 81 ildeki tüm vergi dairelerinin uzlaşma komisyonlarına vergi cezalarında hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim yapılmadan söz konusu cezaların toplanması yönünde talimat gönderildiği haberleri medyaya yansıdı. Talimatta, usulsüzlük, özel usulsüzlük vergi ve vergi ziyaı cezası gibi devlete ödenmesi gereken tüm cezaların hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim teklifi yapılmadan toplanması istendiği belirtildi. Buna karşın büyük şirketler talimattan etkilenmezken olan yine küçük esnafa oldu.

'HUKUKEN OLAN UZLAŞMAYI İŞLEVSİZ HALE GETİRİYOR'

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, resmi bir talimat bulunmadığını söyledi. Uzlaşmanın hukuki bir müessese olduğunu ve resmi talimat için yasa değişikliği gerektiğini vurgulayan Demir, “Anladığımız o ki; Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan üst düzey bir bürokrat tarafından Vergi Dairesi Başkanlıkları’na telefondan mesaj gönderiliyor. Mesajda da özetle ‘Ayın 24’ünden itibaren artık tüm birimlerimizde yapılacak olan uzlaşmalarda vergi tutarları ve ceza tutarlarına herhangi bir indirim yapmayın’ diyor. Hukuken olan uzlaşmayı işlevsiz hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

'YANDAŞ ŞİRKETLER' YİNE ETKİLENMEDİ

Demir, yıllarca büyük şirketlere yapılan vergi indirimlerine karşı çıktıklarını belirterek “İllerde ve ilçelerdeki vergi dairelerinde yapılan uzlaşmalar küçük esnaf, küçük mükellef ve küçük işletmelerin yaptığı uzlaşmalar. Olan küçük esnafa oldu. Biz bu toptancı yaklaşıma karşıyız. Uzlaşmayı kaldırmak demek, dava açacaksınız demek. Parası olan dava açar. Avukat tutacaksınız, takip edeceksiniz, ne kadar süreceğini bilmiyorsunuz. Ne yapacak bu şirketler?” dedi. Talimatla birlikte ‘yandaş şirketlerin etkilenmeyeceğini’ vurgulayan Demir, “Bu karar mikro işletmelerin cezalarını ilgilendiriyor. Yandaş şirketleri etkilemesi için onlara vergi incelemesi yapılıyor olması gerekir. Ben bu şirketlere vergi incelemesi yapıldığını düşünmüyorum. Yapılmazsa uzlaşacakları bir vergi cezası da olmaz. Yap büyüklere bir inceleme, bakalım onlara aynısını yapabiliyor musun?” diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da konuya ilişkin “Yandaş, zenginleştirilmiş müteahhitlere vergi affı verip küçük ölçekteki işletmelere uzlaşma yolunun kapatılması adaletsiz bir durumdur” dedi.