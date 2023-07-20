CHP’li Karabat açıkladı: ‘Körfez fiyaskosunda’ neyin pazarlığı yapıldı?

Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:40

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:40

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti. BAE ile Türkiye arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya değinen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından Körfez ülkelerinin Türkiye'deki şirketleri satın almaya başlayacağını ifade etti.

Karabat, şu ifadeleri kullandı:

“1) AKP heyetinin körfez seyahati tam bir utanç turu haline geldi. Mehmet Şimşek utanmadan BAE’ye “minnettarız” diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiçbir bakanı başka ülkeye minnet duyamaz. Haddinizi bilin!

2) Para dilenip eldeki ülke varlıklarını satmak ve diplomatik taviz vermekten başka bir şey yaptığınız yok. Tüm yabancı basında AKP heyetinin para arayışının ne kadar aciz olduğu dile getiriliyor. Ülkenin itibarını iki paralık ettiniz.

3) Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmış! Hem kamu hem de özel sektör şirketlerini satmak için pazarlık yapıldı.

“MEVCUT ŞİRKETLERİMİZİ ALACAKLAR”

4) Deniliyor ki anlaşmanın toplam tutarı 50.7 milyar dolar. Bu paranın büyük kısmı Türkiye’ye gelmeyecek. Birkaç varlığımız peşkeş çekilip unutulacak. Yeni yatırımdan çok mevcut şirketlerimizi alacaklar. Hazır tezgaha konacaklar, biz de buna yatırım diyeceğiz öyle mi?

5) Gelecek 5-10 milyar dolarla AKP günü kurtaracak. Daha önce Swap yoluyla bunu yaptılar. Şimdi farklı yollar deniyorlar. Sonuçta enflasyon patlıyor ve döviz tutulamıyor. Mehmet Şimşek de utanmadan minnettar oluyor.

6) Rusya’ya, Azerbaycan’a, Suudi Arabistan’a, Katar’a ve daha pek çok ülkeye minnettarlar. Lafa gelince muhalefet dış güçlerin esiri ama esas kendileri ayaklarından prangaya bağlanmış haberleri bile yok!

7) Tüm bu anlaşmalardan Türkiye’nin çıkarına olan bir durum söz konusu değil. Katma değerli üretim, yeni istihdam alanları olmayacak. AKP’nin gemiyi yüzdürme politikası ve o gemi çoktan karaya oturdu haberleri yok!"