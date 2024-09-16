CHP'li Karabat'tan 'borsa' tepkisi: Yurttaş büyük zararda, vurgun iddiaları gündemde

Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:09

Güncelleme: 16.09.2024 - 12:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, borsada yaşanan son düşüşler ve organize vurgun iddialarıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Karabat, “AKP, vatandaşları ‘yerli ve milli’ söylemleriyle döviz ve altın yerine borsaya yönlendirdi. Geldiğimiz noktada borsaya yatırım yapan 8 milyon vatandaşımızın hemen hemen hepsi büyük zararda.” dedi. Son üç ayda pay senedi değerinin 14 trilyon TL’den 13 trilyon TL’ye gerilediğini, 1 trilyon liralık kaybın yaşandığını vurgulayan Karabat, "Ucuza hisse toplayıp satan tahtacılar ve bazı portföy yönetim şirketleri on milyarlarca lirayı ceplerine attılar” dedi.

SPK'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Asli görevi borsa yatırımcısını korumak olan Sermaye Piyasası Kurumu'na (SPK) da seslenen CHP’li Karabat: “Siz sadece halka arz, AKP açıklamaları, sermaye artırımları gibi evrak işleriyle mi görevlisiniz? Bu servet transferi ve soygununu asla meşrulaştıramazsınız.” diyerek sorumlulardan er geç hesap sorulacağını da sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

BORSA ÜZERİNDEN VURGUN YAPILIYOR, HALK KONTROLLÜ YOKSULLAŞTIRILIYOR

1-AKP, vatandaşları "yerli ve milli" sözleri ile döviz ve altın yerine borsaya yönlendirdi. Geldiğimiz noktada borsaya yatırım yapan 8 milyon civarında vatandaşımızın hemen hemen hepsi büyük zararda. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) September 16, 2024

''BORSA ÜZERİNDEN VURGUN YAPILIYOR''

Eski Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in borsanın büyümesine yönelik açıklamalarını hatırlatan Karabat, "Borsanın GSYH’ye oranının yüzde 60’a çıkması gerektiği söylenmişti, ancak bunun yerine vatandaşlar kandırıldı. Moody’s ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması da manipülatif bir şekilde halka anlatıldı" şeklinde konuştu.

Karabat, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yönelik eleştirilerini de sürdürerek "SPK’nın asli görevi borsa yatırımcısını korumak, onların soyulmasına engel olmaktır. Bu ülkede SPK ne iş yapar? Evrak işleriyle mi görevlisiniz?" diye sordu.

Ayrıca, borsada yapılan vurgunların enflasyonla mücadele bahanesiyle meşrulaştırılamayacağını belirten Karabat, "Vatandaş 3 kuruş birikimi erimesin diye AKP’ye güvenip borsaya girdi. Sonuç olarak tahtacıların ve bazı portföy şirketlerinin kölesi oldular. Her şey kayıtlar altında, gün gelince bunların tek tek hesabını soracağız!" dedi.