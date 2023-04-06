CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Emekçiler açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildi'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 16:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada AKP iktidarının 22 yıldır çalışma yaşamını modern kölelik düzenine dönüştürdüğünü, güvencesiz ve sendikasız yaşamı teşvik ettiğini, emekçileri açlık sınırının altında bir yaşama mahkum ettiğini belirtti.

"TAŞERONLARIN BEKLENTİLERİ KARŞILANMADI"

Çalışma yaşamında çözüm getirilmeyen sorunları tek tek sıralayan Gürer, “Kamuda taşeronda kalanlara çözüm getirilmedi. Yüzde 70 hizmet alım sözleşmesine takılanlar ve 4 Aralık mağdurlarına kadro verilmedi. Geçici işçilere, mevsimlik işçilere doğrudan kadro sözü tutulmadı, sürekli işçi kadrolarına alınmaları sağlanmadı” dedi.

"YARDIMCI ZABITA VE İTFAİYE ÇALIŞANLARINA KADRA HAKKI TANINMADI"

Taşerondan belediye şirketine alınan işçilere belediyede kadro verilmediğini, haklarının iyileştirilmediğini anlatan Gürer, yardımcı zabıta ve itfaiye çalışanlarına kadro hakkının tanınmadığını, KİT çalışanlarının mağduriyetinin giderilmediğini, sosyal güvenlik bildirimi ertelenen 1999 depremi mağdurlarının sorunlarının çözülmediğini anımsattı.

"BAĞ-KUR’LULARIN MAĞDURİYETİ"

Gürer, konuşmasında BAĞ-KUR’luların yaşadığı mağduriyete de dikkat çekerek, “BAĞ-KUR primi 9000'de tutularak esnaf ve çiftçinin emekliliğinin önü kesildi. Esnaf BAĞ-KUR primleri eşitlenmedi, tescil mağduriyetlerine çözüm getirilmedi. Sigorta öncesi annelik süreci için prim yatırıp emeklilik bekleyenler duymazdan gelindi. Staj ve çıraklık başlangıcı sosyal sigorta başlangıcı sayılmadı, staj mağdurlarının feryadı duyulmadı” ifadelerini kullandı.

"YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI ÇÖZÜLMEDİ"

Toplum Yararına Programlar projesi kapsamında çalışanlara kadro hakkı tanınmadığını hatırlatan Ö.Fethi Gürer, kamuda 4/D kadrosunda çalışan işçilerin meslek kodu güncellemesinin sağlanmadığını, 'Yardımcı hizmetler' sınıfının kadro ve özlük hakları sorunlarının çözülmediğini, kamudaki mühendislerin ücretinin yoksulluk sınırının altında kalmasına göz yumulduğunu belirtti.

"EMEKLİLERİN AYLIĞI AKP DÖNEMİNDE DÜŞTÜ"

AKP’nin emekliye aylık bağlama oranını yüzde 70'ten yüzde 30'a düşürdüğünü anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliyi daha düşük maaşa mahkûm edildiğini belirterek, “En düşük emekli maaşının ve bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılması önergelerimiz değerlendirilmedi” hatırlatmasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NUN BAYRAM İKRAMİYESİ SÖZÜ

CHP'li Ömer Fethi Gürer, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması sözünü de hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu emekliye söz verdi; emekli bayram ikramiyesi iktidarımızda asgari ücret olacak, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabına tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Emekli kardeşim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü: O bahar sana da gelecek! 14 Mayıs'ta oylarınla destek ver, dertlerin bitsin” diye konuştu.

"EMEKLİLERDEN ALINAN İLAÇ KATKI PAYI SORUNU "

Emekli düzenlemesinin yapılmadığını, emeklilerin ödediği ilaç katkı payı uygulamasına son verilmediğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tüm emeklilere 2 bin liralık seyyanen zam talebimiz karşılanmadı. Emeklilikte prime takılanların yanında kademeli geçiş sağlanmadı, emekliliği bir gün ila on yedi yıl uzayanların feryadı duyulmadı” şeklinde konuştu.

"3600 EK GÖSTERDE SINIRLI KESİME VERİLDİ"

696 sayılı Kararname'yle kadro verilenlere tayin hakkı tanınmadığını da ifade eden Gürer, “PIKTES çalışanları ile öğretmenlerine; usta öğreticiler, rehabilitasyon çalışanları ve ücretli öğretmenlerin feryatlarına göz yumuldu. Sağlıkçı ve öğretmen atamaları sınırlı tutuldu, binlerce atama bekleyenin sesi duyulmadı. 3600 ek gösterge sınırlı kesime verildi, kapsam genişletilmedi.

YÖK denklik mağdurları yok sayıldı, çözüm üretilmedi. Ehliyet affı bekleyenler için af kapsamı dar tutuldu, mağduriyetleri bitirilmedi. Engelli atamaları yapılmadı; işçi, çiftçi, esnaf ve engelli sorunları çözülmedi” dedi.

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI"

Asgari ücret açlık sınırının altında kaldığını, 29'uncu Dönem Polis Eğitim Merkezi adaylarının yedeklerde kaldığını, ek kontenjan verilmediğini ifade eden Gürer, harita kadastro teknikerlerin atanmasınıngerçekleştirilmediğini, ziraat, gıda mühendislerine ve veteriner hekimlere yeterli kadro açılmadığını, engelli atamalarının sağlanmadığını da hatırlattı.

TAŞERONDA KALAN KAMU ÇALIŞANLARI

Taşerondan kadro alanların ve halen taşeron olarak çalışan işçilerin sorunlarına da değinen Gürer, “Taşeronda kalan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle de kadro verilmeyen Karayollarında, PTT'de, Devlet Demiryollarında, Devlet Hava Meydanlarında, Kamu Çağrı Merkezinde, hastane bilgi işleminde, radyoloji ve MR'da çalışanlara; Toplum Yararı Projesi'nde çalışanlara; fizyoterapistlere, diş protezçalışanlarına; biyomedikal teknikerlerine, telefon çalışanlarına; kiralık araç şoförlerine, aile sağlık merkezi grup elemanlarına; Karayolları müşavir firma çalışanlarına; laboratuvar teknikerlerine, yemekhane çalışanlarına; öğretmenevi, polisevi gibi sosyal tesis çalışanlarına, İLBANK çalışanlarına; Devlet Su İşleri, gümrük, orman ve tarım çalışanlarına; Vakıfbank güvenlik, Ziraat Bankası yemekhane çalışanlarına ve şehir hastanesi çalışanlarına kadro verilmedi” ifadelerini kullandı.

"TEKLİFLERİMİZ CUMHUR İTTİFAKI TARAFINDAN REDDEDİLDİ"

Tüm sorunlarla ilgili kanun teklifleri verdiklerini anımsatan Gürer, İşçinin, emeklinin, engellinin, çiftçinin, esnafların, sorunlarının çözülmesi için verdikleri kanun tekliflerinin Meclise getirilmediğini; görüşülenlere de Cumhur İttifakı'nın oylarıyla ret verildiğini ve böylece çalışma yaşamının modern kölelik olarak sorunlu kılındığını belirtti.

"BU GİDİŞE DUR DEYİN"

CHP'li Gürer, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla bu gidişe 'Dur!' deyin, sorunların çözüleceği Millet İttifakı'nı iktidar yaparak önümüzdeki süreçte hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği düzenin kurulmasına destek olun.”