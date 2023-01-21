CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Kuraklık ve artan gübre fiyatları tarımda alarm veriyor'

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:01

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:06

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda en önemli girdi maliyetleri arasında yer alan gübre konusunda, organik-organomineral gübre kullanımını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “2019 yılında ödenmeye başlanan katı organik organomineral gübre desteği kapsamında organik gübre kullanan çiftçi sayısı ve işletme sayısı kaçtır? Dekar başına 2021 yılında verilen destek 2022 yılında artırılmış mıdır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yatın veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katı organik-organomineral gübre desteğinden 2019 yılı yararlanan çiftçi/işletme sayısının 23 bin 661 olduğunu açıkladı.

Yıllara göre organik organomineral gübre desteğinden faydalan işletme sayısı artarak devam ettiğini söyleyen Bakan Kiriçi, “2020 yılı bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat arış ile 44 bin 468 ve 2021 yılı ise 2019 yılına göre yaklaşık 4 kat artış ile 93 bin 641’dir” dedi.

"DEKAR BAŞINA 20 LİRA"

Yerli imkanlarla üretilen organik gübre kullanımının artırılması için uygulanan destekleme ücretleriyle ilgili detayları da paylaşan Bakan Kirişçi, “ilk defa 2019 üretim sezonundan itibaren gübre desteğine ilave olarak, organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilerimize verilen dekara 10 TL gübre desteği ödemesi de yüzde 100 artışla dekara 20 TL olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.

"İKİ YILDA YÜZDE 187 ARTTI"

Ülkemizde 2019 yılında 232 Bin ton olan organik-organomineral gübre kullanımının, 2020 yılında 391 Bin tona çıktığını belirten Bakan Vahit Kirişçi, “2021 yılı organik organomineral kullanımı ise 2019 yılına göre yüzde 187 oranında artarak 666 Bin ton olarak gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.

"GÜBRE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DURDURULAMIYOR"

Gürer ise gübre fiyatlarındaki artış ve kuraklığın neden olduğu olumsuzluklara dikkat çekti. Geçen yıla göre gübre fiyatlarındaki artışa vurgu yaparak 22 Şubat 2022 tarihli fiyatlar ile bugünkü fiyatlar arasında kıyaslama yaptı.

Geçen yıl 5 bin 400 lira olan CAN gübre fiyatının bu yıl 7 bin 800 liraya, 9 bin 450 lira olan ÜRE gübrenin 11 bin 800 liraya, 9450 lira olan ve çiftçinin en çok ihtiyaç duyduğu DAP gübrenin ise 15 bin biraya çıktığını belirten Gürer, 20*20 tabir edilen gübre fiyatının ise 6 bin 50 liradan 10 bin 400 liraya,15.15.15 gübreninde 7.000 TL den 12.400 TL yükseldiğine dikkat çekti. Gübre 2020-2021’de gübre de yüzde 342 artış dikkate alındığında fiyatlar durmadığını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI GÜBRE FİYATLARININ DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLESE DE FİYATLAR ARTIYOR"

Gübre fiyatlarıyla birlikte akaryakıt ve tarım ilaçlarındaki artışlarının raftaki ürün fiyatlarını da olumsuz etkilediğini anlatan Gürer, “Toprak doğru kullanılmadığı için gübre ihtiyacı artıyor. Bu da maliyet artışına sebep oluyor. Toprak analizleri yeterli yapılmadığı için zaman zaman gereksiz gübre kullanımı oluyor. Ayrıca gübre fiyatları da sürekli artıyor ve gübre de dışa bağımlı hale geldik. Her ne kadar Cumhurbaşkanı gübre fiyatları düştü dese de fiyatların arttığı ortada” dedi.

"KURAKLIK VERİM KAYBINA NEDEN OLACAK"

Kuraklığın neden olduğu olumsuzluklara da değinen Gürer, “Kuraklığın etkisi Anadolu’yu sardı. En az 42 ilde kuraklık yoğun hissediliyor. Gübreyi toprakla buluşturduğumuz halde su verilemez ise verim düşecek. Bunlarda ilgili plan yapıp öngörünü alana yansıtması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı dersine iyi çalışmalı. Yoksa kuraklığın da etkisiyle 2023 yılında verimlilik ve üretim kaybı ciddi boyutlara ulaşır. Raftaki ürünün fiyatının da katlanarak artması tüketici mağdur edecektir” şeklinde konuştu.

"TARIMSAL ÜRETİMDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR"

Gürer, kuraklığın içme suyunun yanında sulama suyuna ulaşımı da zorlaştıracağından, ülkemizde tarımsal üretim adına ciddi bir risk yaşanabileceği uyarısında da bulundu.