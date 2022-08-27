CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu: 'Üretici sattığı 1 litre sütün parasıyla 1 kilo yem alamıyor'

Hayvancılıkta yem fiyatlarının artması üreticiyi yetiştiricilikten uzaklaştırırken yem üreticisi de düşen talep nedeniyle sıkıntıda. Bir torba yemin fiyatının 400 liraya çıkması nedeniyle ayda 1200 tona kadar satılan yem miktarı 300 tonlara geriledi.

Mustafa Çakır
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00
CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu: 'Üretici sattığı 1 litre sütün parasıyla 1 kilo yem alamıyor'
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Yem satıcı ve üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, hayvancılık sektörünün krizin eşiğinde olduğunu belirtti.

“Hayvancılık yapanlar kötü gidişatı bire bir yaşıyor” diyen Bakırlıoğlu, ithalat kapılarının yeniden açıldığını hatırlatarak şunları söyledi: 

“Yem maliyetini karşılayamayan, para da kazanamayan üretici, süt hayvanlarını, dişi düveleri kesime göndermeye başladı. Hayvan sayısının azalması yem satışlarını etkiledi.”

Sütün fiyatını belirleyen en önemli kriterin “süt/ yem paritesi” olduğunu da belirten Bakırlıoğlu, “2020 yılında çiğ süt/ yem paritesi 1.35 iken, bugün 1’in altına düştü. Üretici sattığı 1 litre sütün parasıyla 1 kilo yem alamıyor” diye konuştu. 

 


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