CHP'li Veli Ağbaba: “Vatandaşına kumpas kuran bir bakanla karşı karşıyayız”

12 Ağustos 2022 Cuma, 19:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Kendi aramızda, ‘ÖTV’yi artıralım da aşırı talebi kıralım’ diyorduk” sözlerinin duyulduğu videoyu izletti.

Ağbaba, “Herkes indirim beklerken, bunlar bindirim yaptı. Türkiye bu akılla ve kafayla yönetiliyor. Adeta vatandaşına kumpas kuran bir bakanla karşı karşıyayız. Kardeşim bırak yeni arabayı insanlar eski araba bile alamıyor. Yeni arabaların fiyatlarına baktığımızda en düşüğü bir milyon TL’yi bulmuş, sen vatandaşın derdine çare bulup, araç satışı için vergi indirimi yapacağına resmen kumpas kurarak bindirim yapıyorsun” dedi.





"VATANDAŞINI KANDIRAN, VATANDAŞINA KUMPAS KURAN..."



Ağbaba, şunları söyledi:

Şaka gibi bir ekonomi bakanı. Maalesef eskiden ev alabiliyordu, insanlar. Şimdi ev alınan para ile araba alamıyorlar. ÖTV yüzde 80 olmuş. Diğer vergilerle birlikte bir arabanın fiyatı 2-3 kat artıyor. Hala, Bakan Nebati insanlarla dalga geçiyor.





Milletin araba alımını kolaylaştıracağına, zorlaştırmaya çalışıyor. Ve itirafta bulunuyor. Herkes indirim beklerken bunlar bindirim yaptı. Türkiye bu akılla ve kafayla yönetiliyor. Adeta vatandaşına kumpas kuran bir bakanla karşı karşıyayız. Kardeşim bırak yeni arabayı insanlar eski araba alamıyor. Yeni arabaların fiyatı, en düşüğü neredeyse 1 milyonu bulmuş. Sen vatandaşın derdine çare bulacağına, araç satışı için vergi indirimi yapacağına; resmen kumpas kurarak bindirim yapıyorsun.





Ama hiç kimse unutmasın; geldiğimiz zaman ÖTV’yi kaldıracağız. Ne dediysek yaptık, bunu da yapacağız. Ya yapacağız ya yaptıracağız. Vatandaşını kandıran, vatandaşına kumpas kuran, ÖTV artırmayı düşünen bir bakanla karşı karşıyayız. Sanki araç satışları çok, sanki vatandaşın alım gücü yüksek; artık iki maaşlı bir memurun araba alması hayal bile değil. Bakanın; memurların, işçilerin, çalışanların hayal kurmasını bile önlüyor. Şaka gibi bir bakanla karşı karşıyayız.

KAPALI KONUŞMA SIZMIŞTI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıfır araç alımında ÖTV indirimi vaadi ardından iktidar kanadının ise ÖTV’yi artırmayı tartıştığı öğrenilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kendi aramızda, ‘ÖTV’yi artıralım da aşırı talebi kıralım’ diyorduk” ifadelerini kullandığı ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından araç satışlarının düştüğünü söylediği bir konuşması sosyal medyaya düşmüştü.

Sosyal medyaya düşen konuşmada Nebati, hem ÖTV artışını tartıştıklarını hem de Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ardından otomobil satışlarının azaldığını söylüyordu.

Nebati, konuşmasına şu ifadeleri kullandı:

ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya devam etsin. (Gülüşmeler) Mahmut, biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım.’ Kimden dinlediyse, nasıl dinlediyse çıktı hemen apar topar…

KILIÇDAROĞLU ‘ÖTV İNDİRİMİ’ VADETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeliyle birlikte bu verginin vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, üstüne MTV ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamayı yapmasından birkaç saat sonra ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisine dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Söz konusu tebliğin, ilgili kanunda geçen ekim ayında yapılan değişikliğin tebliğe işlenmesi olduğu öğrenilmişti.