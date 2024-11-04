CHP'li Volkan Demir: Türkiye 350 milyar dolar kaybetmiş

Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:20

Güncelleme: 04.11.2024 - 17:20

Açıklanan ramaklar doğrultusunda Türkiye’nin kaybettiği doğrudan yabancı sermaye miktarı 350 milyar doları buldu. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, siyasi iktidarın politikalarına işaret ederek “Siyasi iktidarın yarattığı istikrarsızlık, gerginlik ve başarısız ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye’nin kaybettiği doğrudan yabancı sermaye miktarı 350 milyar doları buldu. OECD’nin 31 Ekim 2024 tarihinde yayımladığı Global Doğrudan Yabancı Sermaye Raporuna göre, Türkiye’deki yabancı sermaye stoğu 2023 yılı sonu itibariyle 190 milyar dolar ile gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 17’si kadardır. Aynı rapora göre doğrudan yabancı sermaye/GSMH oranı 2023 yılında global seviyede yüzde 51, OECD ülkelerinde yüzde 58’dir” dedi.

EN BAŞARISIZ ÜLKELER ARASINDA

Demir, Türkiye’nin yüzde 17 rakamı ile doğrudan yabancı sermaye çekme açısından dünyadaki en başarısız ülkeler arasında yer aldığını kaydederek “Gerginlik, kutuplaşma ve yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yurt dışından gelebilecek doğrudan yabancı yatırımcıya güvenilir ve istikrarlı bir ortam sağlayamayan Türkiye’nin kaçırdığı doğrudan yabancı sermaye yatırımı, dünya ortalamaları dikkate alındığında yaklaşık 350 milyar ABD dolarıdır. Bu yıllık 100 milyar dolarlık üretim ve 1 milyon kişilik istihdam kaybı anlamına gelmektedir. Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye, miktar olarak azaldığı gibi kalitesi de her geçen gün bozulmaktadır. 2023 yılında gelen doğrudan yabancı sermayenin sadece yüzde 50’si sektörel yatırımken kalanı gayrimenkul alımları ve mevcut yatırımların işletme sermayesi artırımlarıdır. Yüzde 50’lik sektörel yatırımların da yine yarısı depolama, finans, ticaret gibi çok düşük istihdam sağlayan ve daha çok yabancı firmaların Türkiye’ye kendi marka ve ürünlerinin satışını kolaylaştırmayı temel alan yatırımlardır. Diğerlerinin hemen hepsi de mevcut tesislerin satın alımına yöneliktir. Dolayısıyla ilave bir istihdam yaratmaktadırlar. Yeni istihdam sağlayan gerçek anlamda sıfırdan doğrudan yabancı yatırımlar neredeyse durmuştur” ifadelerini kullandı.



