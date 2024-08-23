Çiçero’nun ilginç yaşam öyküsü D-Smart'ta!

Yayınlanma: 23.08.2024 - 15:32

Güncelleme: 23.08.2024 - 15:32

İkinci Dünya Savaşı sırasında Ankara’da uşaklık yaparken kendisini inanılmaz bir casusluk serüveninin ortasında bulan Çiçero’nun ilginç yaşam öyküsü, MovieSmart Türk ile aynı anda D-Smart GO’dan izlenebilecek.

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik’in paylaştığı 2. Dünya Savaşı’nda bir casusun başından geçenleri anlatan “Çiçero”, 24 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de MovieSmart Türk ile eş zamanlı olarak D-Smart GO’da yayınlanacak.

Yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı filmde, savaşta İngiltere’nin Ankara büyükelçiliğinde çalışırken Nazi Almanyası’na casusluk yapan ve savaşın seyrini değiştirenlerden biri olan Arnavut asıllı İlyas Bazna’nın hayat hikâyesi konu ediliyor.