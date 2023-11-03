Çiftçilere 2 milyon 700 bin litre mazot desteği

Yayınlanma: 03.11.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 07:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz günlerde dağıtılan mazot kartlarını alan çiftçiler, traktörlerinin depolarını dolduramaya başladı.

Çiftçilerin gelir düzeyini arttırmak, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek hedefiyle gerçekleştirilen projede 16 bin çiftçiye 2 milyon 700 bin litre mazot veriliyor.



"MAZOTUN SAYESİNDE ARAZİMİZİ SÜRÜYORUZ"

Traktörüyle Kandıra ilçe merkezindeki petrol istasyonuna mazot almaya gelen çiftçilerden Mustafa Özder, "Böyle bir destekten dolayı Tahir Başkanımıza çok teşekkür ederim. Mazot desteği çiftçiye çok büyük bir katkı sağlıyor. Mazotun sayesinde arazimizi sürüyoruz, ekiyoruz, biçiyoruz" dedi.



Çiftçilerin mutlu bir şekilde tarlarını sürdüklerini söyleyen Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, "Bizim için cansuyu, tarımda kalabilmemiz için elimizden tutuyor. Kandıralı çiftçiler adına kendisine teşekkür ediyoruz. Üretimimizde zorluklar var. Tahir başkanımızda bu zorlukları çok iyi etüt ettiği için de her zaman yanımızda olmaya devam ediyor. Son üç yılda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarımsal hibe projelerinin yüzde 80’i Kandıra’ya geliyor. Mazot desteği ise devletin vermiş olduğu Çiftçi Kayıt Sistemime (ÇKS), göre en düşükten yani iki dönümden son limit 40 dönüme kadar devam ediyor. Mazot miktarı 50 litreden 250 litreye kadar çıkıyor. Allah razı olsun bütün çiftçilerimiz çok mutlu" diye konuştu.

