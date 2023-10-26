Munzur Dağı etekleri 1800 çiftçiye geçim kaynağı oldu! 227 bin tonluk bir üretim bekleniyor...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:49

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:50

Erzincan Ovası'nın verimli tarım arazilerinde büyük emeklerle yetiştirilen şeker pancarı 1800 çiftçiye önemli gelir kaynağı oluyor.

Tarımın yaygın yapıldığı bereketli topraklara sahip kentte, çiftçiler büyük emeklerle yetiştirdikleri pancarın hasadına başladı.

Teşvik ve desteklerle yaklaşık 44 bin dekar alanda şeker pancarı üretimi yapan yaklaşık 1800 çiftçi, Munzur Dağı etekleri ve Karasu Nehri etrafındaki verimli arazilerde pancarın tarladan fabrikaya uzanan zahmetli yolculuğunda alın teri döküyor.

Bu yıl bahar aylarında meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle pancar ekiminde geciken çiftçiler, tarlalarındaki otlanma nedeniyle iş makinesi desteğiyle gerçekleştirilen pancar hasadında zorlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük, AA muhabirine, Erzincan Ovasının verimli tarım arazilerinde, çiftçilerin büyük emeklerle yetiştirdiği şeker pancarı hasadına başladıklarını söyledi.

İl genelinde yaklaşık 44 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldığını aktaran Kütük, şeker pancarının Erzincan'ın tarımsal ürün deseni içinde önemli bir yer tuttuğunu ve çiftçiler için de iyi bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

"227 BİN TONLUK BİR ÜRETİM BEKLİYORUZ"

"Erzincan'da üretilen şeker pancarının polar oranı oldukça yüksek." diyen Kütük, şunları kaydetti:

"Buradan hareketle diyebiliriz ki Türkiye'nin en tatlı şekerini Erzincan'da üretiyoruz. Bahar dönemi ve yaz aylarının başındaki aşırı yağışlar her ne kadar üretime etki etse de 2023 yılı sezonunda tahmin edilen verilere göre Erzincan merkezde 170 bin ton, Çayırlı bölgesinde 10 bin ton ve Mercan bölgesinde 47 bin ton olmak üzere il genelinde 227 bin tonluk bir üretim bekliyoruz. Şu anda il genelinde hasat devam ediyor. Hasat sezonu sonunda net rakamları ortaya koyacağız. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum."

Çiftçilerden Murat Demirbüken de tatlı olarak sofralarda yer alan şeker pancarının üretiminin meşakkatli ve zahmetli olduğunu belirtti.

TARLALARDA AŞIRI OTLANMA HASADI ZORLAŞTIRIYOR

Bahar aylarında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle ürünü geç ektiklerini dile getiren Demirbüken, "Pancarlarımız yetişmedi, yetişen pancarlarımız ise tarlada aşırı otlandı. Bu da bize zarar olarak döndü. Tarlalarda aşırı otlanma, pancarın rekoltesinde düşüşe neden oldu. Bu nedenle beklediğimiz kadar mahsul alamadık." dedi.

Devran Taşkıran ise aşırı otlanmaya nedeniyle hasat yaparken traktörlerin zorlandığını belirterek, "Hasadımız yaklaşık bir ay kadar daha devam eder. Köylüler olarak zor şartlarda pancarları ekiyoruz. İnşallah herkes için verimli olur." ifadesini kullandı.

Aşırı otlanma nedeniyle hasatta zorluk yaşadıklarını anlatan Uğur Demirbüken de "Traktöre bağlı makinenin sökemediği pancarları verim kaybı olmasın diye elimizle söküyoruz. Pancar göründüğü gibi sofralarımıza tatlı şeker olarak gelse de üretim aşaması oldukça meşakkatli ve zor. Aslında çok kolay üretilen bir şey değil. Pancarın suyu, çapası, işçiliği ve hasadı çok zor." ifadelerini kullandı.