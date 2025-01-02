Çiftçinin kazancı sürekli düşerken tüketiciye yansıyan ürün fiyatları uçuyor

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

AKP iktidarı, 2024’te tarımda da iyi sınav vermedi.

Üreticiyi dışlayan politikaların etkisiyle örneğin tahıl üretimi yüzde 5 ile yüzde 16 arasında düşerken bu ürünlerin alım gücü de iyice geriledi. 2000 yılında 25 gram altına denk gelen 1 ton buğday, 2024’te 3 gram altına kadar geriledi. Bu gelişmeleri yorumlayan Çukurova Üniversitesi’nden Dr. Burak Öztornacı, uygulanan tarım politikaları ile Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda gıda krizi yaşayabileceğine dikkat çekti. Bu sürecin yalnızca bitkisel üretimde değil, aynı zamanda hayvansal üretimde de gözlemlendiğine vurgulayan Öztornacı, şu uyarı da bulundu: “Siyasal iktidarın Türkiye’deki kırmızı et arz sorununu ithalat ile çözme politikası sonucunda, yerli üretici zarar etti. Türkiye’nin hayvansal varlık stoku tehlikeye girdi. Et fiyatları düşmediği gibi, 2025 yılında artacağı da öngörülüyor.”

Öte yandan 2024, gıda güvenliği riskinin de arttığı bir yıl oldu. Tarım Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesi, birçok üründe sorun olduğunu gözler önüne serdi. İhraç edilen birçok ürün geri gönderilirken bunların ülke içine verilip verilmediğiyle ilgili tartışmalar zirve yaptı.