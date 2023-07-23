'Çiftçiye kazandırıp ihracat yapmalıyız'

Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:00

Doruk Tohumculuk Genel Müdürü Elişah Atay ile birlikte bu alanda yürüttükleri faaliyetleri tohum geliştirdikleri tarlalarda anlatan Erbap, öncelikle şuna dikkat çekti: “Sektörümüz ihracatta iyi ama ithalata bağımlılık var. Bu noktada hedefimiz çiftçiye kazandırarak ihracat yapmak ve bu alanı geliştirmek olmalı.”

Erbap, bu noktada hububat üretimiyle ilgil önerileri de şöyle sıraladı: “Planlı ekim şart. Toprak bölünmemeli. Örneğin 250-300 dekardan az olmamalı. Destek ürün bazında olmalı ve fiyatlar da erken ve zamanında belirlenmeli. TMO her alanda daha aktif olmalı. Sertifikalı tohuma da önem verilmeli.”

Özellikle bu tür tohumun hem kullanım miktarı hem verimlilik açısından büyük avantaj getirdiğini ifade eden Erbap, örneğin normal tohumda 30 kilo olan dekar başına atımın sertifikalıda 18 kilo olduğunu belirtti. Şirketinin de buğday, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerde 80’e yakın tohum geliştirdiğini ve sertifika süreçlerinin devam ettiğini açıklayan Erbap, bu alanda 2024 sezonunda 350 milyon lira ciro hedefledikleri duyurdu.