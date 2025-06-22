Çiftçiyi bir yanda bitmek tükenmek bilmeyen zamlar, diğer yanda ithalat vurdu: Tarım sektörü çıkmazda

Tarım sektörü, son yıllarda hem hızla artan girdi maliyetleri hem ithalat nedeniyle çok sorunlu bir süreçten geçiyor. İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş da bu sorunları özellikle akaryakıt üzerinden etkilemeye başladı.

Nisan ayındaki zirai don felaketi nedeniyle ürün kaybı yaşayan çiftçiyi bugünlerde bir de mazot zamları vurdu. Bunun yanında petrol fiyatlarındaki artışlar aynı zamanda gübre fiyatları üzerinden de çiftçileri etkiliyor.

GÜBREYE YÜZDE 43 ZAM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Üre gübresine 1 günde yüzde 43, diğer gübrelere yüzde 25’in üzerinde zam geldi. Çiftçi bu yükün altından nasıl kalkacak? Oluşacak gıda sorunu ithalatla mı çözülecek? Tarım politikası bu şekilde devam ederse soframızdaki her lokma daha da pahalanacak” dedi. Maliyet artışları nedeniyle önümüzdeki günlerde gıda fiyatlarının da artması bekleniyor.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise son 10 yılda milyonlarca baş canlı hayvan ithal edildiğini anımsattı. Sadece 2024 yılında yaklaşık 600 bin baş sığır ithal edilirken kırmızı et ithalatı da rekor seviyelere ulaştı. Aynı dönemde toplam canlı hayvan ithalatı 1 milyonu aştı. Bakırlıoğlu, Türkiye, hayvan varlığında Avrupa’da önde gözükse de bu verilerin nüfus dikkate alınmadan yorumlandığına işaret etti. 2020’de ortalama kilo fiyatı 32.35 TL olan dana karkas et bugün 490 liraya çıktı.