Çikolata severler dikkat... El Nino vurdu! Zam yolda

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:56

Güncelleme: 30.09.2023 - 15:58

Yaz döneminde dünyanın büyük kısmını etkileyen El Nino tarımsal üretimi vurdu. Zeytinyağı, pirinç derken şimdi de kakaoda tehlike çanları çalıyor.

Kakao üretimini El Nino'ya bağlı hava olayları nedeniyle daraldı. Kavurucu sıcaklar üretimi kısıtlarken çikolata üretiminde de maliyetlerin yükseleceği yönündeki beklentiler arttı. Çikolatada fiyat artışları uyarıları yapılıyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Batı Afrika'nın yeni kakao hasadının beklentileri karşılayamaması durumunda çikolata üretiminde maliyetlerin yükselebileceği konuşuluyor.

KAKAO FİYATLARI ARTTI, ÇİKOLATAYA ZAM UYARISI GELDİ

Kakao fiyatları, kavurucu sıcaklar ve hastalıkların dünya arzının üçte ikisini oluşturan Fildişi Sahili ve Gana'daki üretimi kesintiye uğratacağı korkusuyla geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 47 artmıştı.

El Nino'nun durumu daha da kötüleştirmesi beklenirken analistler yeni başlayan sezon için üçüncü bir küresel kıtlık bekliyor.

İklim koşullarının yarattığı daralma gıda için maliyet baskılarını da arttırdı. Atıştırmalık segmentinde enflasyonun devam edebileceği uyarıları yapılıyor. Hershey Co. ve Lindt & Spruengli AG gibi önde gelen çikolata üreticileri şimdiden olası fiyat artışları konusunda uyarıda bulundu.

FİYATLAR ARTARSA TÜKETİM ÜZERİNDE BASKI YARATABİLİR

Broker StoneX'ten Darren Stetzel, "Görünümde dramatik bir iyileşme olmadığı sürece mevcut durum nispeten vahim görünüyor. Daha fazla fiyat artışı tüketim üzerinde baskı yaratabilir" değerlendirmesini yaptı.

KAKAO SON 12 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

New York kakao vadeli işlemleri Eylül ortasında son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak en son 1979'da görülen fiyatlara yaklaşmıştı. Bu yükselişte Batı Afrika'da mahsulü vuran iklim koşulları ve tarımsal üretimdeki salgınları etkili oldu.