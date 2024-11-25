Çılgınlık ‘efsanesi’ bitti
Efsane cuma olarak da bilinen “Black friday”ın başlamasına sayılı günler kaldı. Bu yıl ekonomik kriz nedeniyle kasım başından beri süren kampanyalarda ise alışveriş çılgınlığı yerine ihtiyaçlar öne çıkıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, geçen dönemlere nazaran daha zayıf bir kasım dönemi öngördüklerini kaydetti.
Bu yıl 3.2-3.4 trilyon TL ile e-ticaret hacmini kapatmayı öngördüklerini ve bunun da 500-550 milyar liralık kısmının kasım ay içerisinde oluşmasını beklediklerini söyledi.
Özkara, “Tüketicilerin geçmiş dönemlerde olduğu kadar alışveriş çılgınlığından ziyade ihtiyaçları daha ön planda” dedi.
‘ORTALAMA SEPET BÜYÜKLÜĞÜ ARTACAK’
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu bu yıl kampanyaların toplam işlem hacminin 500 milyar TL’yi geçmesini öngörüldüğünü söyledi.
TÜKETİCİ DİKKATLİ OLSUN
- Doğru ve güvenilir fiyat kontrolü yapmalı.
- Fiyatları birkaç siteden karşılaştırmalı.
- E-mail, SMS, gibi araçlar ile gelen indirim tekliflerinin güvenilirliğinden emin olmalı.
- Güven damgasına sahip platform ve satıcılardan alışveriş yapmalı.
- Kişisel bilgilerinin muhafazasına dikkat etmeli.
Etiketler: #black friday #Alışveriş
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