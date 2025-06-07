Çin demiryollarında 50 Türkiye nüfusu kadar taşımacılık!

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Demiryolu İdaresi, 2024 yılına ait demiryolu yolcu, yük ve yatırım rakamlarını açıkladı.

2024'te demir yollarında taşınan yolcu sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 11,9 artarak 4,31 milyara, taşınan yük miktarı yüzde 2,8 artışla 5,18 milyar tona çıktı. Taşınan yolcu sayısı Türkiye nüfusunun 50 katından fazla olmasıyla dikkat çekti.

118 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Bu dönemde Çin'de demir yolu sektörüne 850,6 milyar yuan (118,39 milyar dolar) sabit sermaye yatırımı yapılırken, yüzde 79'u yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 3 bin 113 kilometre yeni demir yolu hattı inşa edildi.

Ülkenin operasyonel durumdaki demiryolu ağı uzunluğu 2024 sonunda 162 bin kilometreye ulaşırken, yüksek hızlı demir yolu hatlarının uzunluğu 48 bin kilometreyi aştı.