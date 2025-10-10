Çin'den ABD'ye ticaret misillemesi: 'Yanlış tutumu düzeltin' çıkışı!

Çin Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı açıklamada 14 Ekim’den itibaren ABD’li işletmeler, kuruluşlar ve bireylerin sahip olduğu ya da işlettiği gemilerden özel liman ücretleri alınacağını duyurdu. Karar, ABD’nin Çin gemilerine ek liman ücretleri getirmesine yönelik yaptırımlarına yanıt niteliği taşıyor.

ABD’de yürürlüğe girmesi beklenen uygulama, 301. Madde Soruşturması kapsamında “haksız dış ticaret uygulamalarına karşı alınan önlemler” arasında yer alıyor. Çin ise kendi önlemini aynı tarihte devreye sokacağını açıkladı.

ÜCRETLER AŞAMALI OLARAK ARTACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu ücretlerin yalnızca ABD’ye doğrudan ait gemilerle sınırlı olmadığı belirtildi. Uygulama kapsamına, ABD merkezli işletmelerin yüzde 25 veya daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere ait ya da bu şirketlerce işletilen gemiler, ABD bayraklı gemiler ve ABD’de inşa edilmiş gemiler de giriyor.

Çinli yetkililer, özel liman ücretlerinin aşamalı şekilde uygulanacağını açıkladı. Buna göre 14 Ekim 2025’ten itibaren Çin limanlarına yanaşan ABD gemilerinden net ton başına ücret alınacak ve bu oran her yıl artırılacak.

'MEŞRU HAKLARIMIZI KORUYORUZ'

Ulaştırma Bakanlığı, alınan kararı “Çin denizcilik işletmelerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için haklı ve gerekli bir adım” olarak tanımladı. Açıklamada, ABD’nin hamlelerinin uluslararası ticaret ilkelerini ihlal ettiği ve iki ülke arasındaki deniz taşımacılığında ciddi aksamalara yol açtığı vurgulandı.

WASHINGTON’A 'YANLIŞTAN DÖNÜN' ÇAĞRI

Çin tarafı, ABD’nin “haksız ve baskıcı” adımlarını derhal sonlandırmasını talep etti. Pekin yönetimi, Washington’a “yanlış tutumunu düzeltme” çağrısında bulunarak denizcilik sektöründeki baskılara son verilmesi gerektiğini ifade etti.