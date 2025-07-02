Çin'den düşük enflasyon hamlesi: Sert fiyat düşüşleri denetleniyor!

Çin'de devam eden deflasyon baskılarına karşı hükümet, Çinli şirketlerin fiyat indirim yarışını durdurmak amacıyla düzenlemeleri sıkılaştırma kararı aldı.

DEFALASYON VE EKONOMİYE ETKİLERİ

Deflasyon, yani fiyatların belirli bir dönemde sürekli düşmesi, Çin ekonomisinin önemli sorunlarından biri haline geldi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre tüketici fiyatları 27 aydır neredeyse sabit seyrediyor. Üretici fiyatları ise 32 aydır düşüşte. Bu durum üzerine Çin hükümeti, resmi enflasyon hedefini 2025 yılı için yüzde 2’ye düşürdü.

DÜZENLEMELER VE DENETİMLER SIKIYOR

Çin Merkez Mali ve Ekonomi İşleri Komisyonu, Xinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, "Düzensiz şekilde düşük fiyat rekabetine giren firmaların kanun ve düzenlemelere göre denetlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise artan deflasyon endişeleri nedeniyle yerli firmaların agresif fiyat indirimlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

DEFALASYONUN SOSYAL VE EKONOMİK YANSIMALARI

Deflasyonun etkileri çalışan maaşlarında kesintilere ve emlak fiyatlarında büyük düşüşlere yol açtı. Çin Komünist Partisi’nin yayın organı Qiushi, sanayide aşırı kapasitenin uzun vadeli büyümeyi tehdit ettiğini belirterek, fiyat savaşları ve adil olmayan rekabeti tetikleyen uygulamalara karşı sert önlemler çağrısında bulundu.

SEKTÖRLERDE AŞIRI REKABET

Makalede, şirketlerin ve yerel yönetimlerin sınırlı talep ortamında pazar payı kazanmak için aşırı yatırımlar yaptığı, bunun sürdürülebilir gelir artışı sağlamadığı vurgulandı. Bazı firmaların maliyet düşürmek için kaliteyi düşürdüğü, inovasyonu engellediği ve tüketici çıkarlarını zedelediği belirtildi. Fotovoltaik, lityum pil, elektrikli araç ve e-ticaret sektörleri bu yoğun rekabetin öne çıktığı alanlar arasında yer aldı.

ENFLASYONUN DÜŞÜK SEYİRMESİNİN NEDENLERİ

Dünya genelinde enflasyonla mücadele edilirken Çin’de enflasyonun düşük seyretmesinin nedenleri arasında aşırı kapasite ve ticaret savaşları öne çıkıyor. Çinli üreticilerin stok fazlasını eritmek için fiyatları düşürmesi, şirketler arasında fiyat kırma yarışına sebep oldu ve tüketici alışkanlıklarını etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikaları nedeniyle ABD’ye satışların azalması ve iç talebin zayıf kalması fiyatların düşmesine yol açtı.

DEFLASYONUN GELECEĞİ VE EKONOMİYE ETKİSİ

Analistler, değişen tüketici alışkanlıklarının indirimleri artırarak deflasyonun kalıcı hale gelmesine sebep olabileceğini ve 19 trilyon dolarlık Çin ekonomisinin istikrara kavuşmasının zorlaşacağını ifade ediyor.