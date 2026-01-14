Çin ekonomisinde tarihi rekor: Dış ticaret fazlası ilk kez 1 trilyon doları aştı!

Çin’in ihracatı, 2025 yılında ABD’nin tarife artışlarının yarattığı belirsizliklere rağmen artış gösterirken, ülkenin dış ticaret fazlası yıllık bazda ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Aralık 2025 dönemine ve 2025 yılının tamamına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı.

İHRACAT ARTTI, İTHALAT SINIRLI KALDI

Açıklanan verilere göre Çin’in ihracatı 2025’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,5 artarak 3,77 trilyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise önceki yıla göre artış göstermeyerek 2,58 trilyon dolar seviyesinde kaldı.

Bu gelişmelerle birlikte dış ticaret fazlası, kasım ayında kümülatif olarak 1 trilyon dolar eşiğini geçmesinin ardından yıl sonunda 1,19 trilyon dolara ulaştı. Böylece Çin, yıllık bazda ilk kez bu seviyenin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

ARALIK AYI VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aralık ayında ihracat yıllık bazda yüzde 6,6 artarak kasım ayındaki yüzde 5,9’luk artışın üzerine çıktı. Kasımda yüzde 1,9 artan ithalat ise aralıkta yüzde 5,7 yükseldi. Aralık ayı dış ticaret fazlası 114 milyar dolar olarak hesaplandı.

GÜÇLÜ DIŞ TİCARET PERFORMANSI

Gümrükler Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Vang Cün, 2025 verilerinin açıklandığı basın toplantısında, dış koşulların olumsuz olduğu bir yılda elde edilen güçlü dış ticaret performansının, hükümetin destekleyici politikaları ve Çin sanayisinin derinliği sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Vang, Çin’in ticaret ortaklarını çeşitlendirdiğini ve risklere karşı direncini artırdığını belirterek, küresel büyüme ve küresel ticaret ivmesindeki zayıflama eğiliminin yeni yılda da dış zorlukları beraberinde getireceğine dikkat çekti.

Analistler ise ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde tarife artışlarının Çin’in ihracatını yavaşlatmasının beklendiği bir ortamda, ülkenin güçlü dış ticaret performansının iç talepteki zayıflığı dengeleyen önemli bir büyüme unsuru olduğunu vurguladı.

ABD’YE İHRACAT GERİLEDİ

ABD ile yıl boyunca süren tarife gerilimi, Çin’in bu ülkeyle olan ticaretine olumsuz yansıdı. Çin’in ABD’ye ihracatı Aralık 2025’te yüzde 30, yıl genelinde ise yüzde 20 azaldı.

Buna karşılık Çin’in en büyük ticaret ortağı olan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı aralıkta yüzde 11,2, yıl genelinde yüzde 13,4 arttı. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat aralıkta yüzde 11,6, yıl genelinde yüzde 8,4 yükselirken; Latin Amerika’ya aralıkta yüzde 9,8, yıl genelinde yüzde 7,4 ve Afrika’ya aralıkta yüzde 21,8, yıl genelinde yüzde 25,8 artış kaydedildi.

YIL İÇİNDE İHRACAT VE İTHALATTA DALGALI SEYİR

Çin’in ihracatı ocak ve şubat aylarında yüzde 2,3 artış gösterdikten sonra martta ABD’nin gümrük tarifelerini artıracağı beklentisiyle yapılan ön sevkiyatların etkisiyle yüzde 12,4 yükseldi. Nisan ayında karşılıklı tarife artışlarıyla gerilim tırmanmasına rağmen ihracat yüzde 8,1 artarak dış şoklara karşı direnç sinyali verdi.

Mayısta yüzde 4,8, haziranda yüzde 5,8, temmuzda yüzde 7,2 artan ihracat, ağustosta yüzde 4,4 gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesine indi. Eylülde yüzde 8,3 artış kaydeden ihracat, ekimde yüzde 1,1 azalırken kasımda ABD ile tarife sorunlarına ilişkin geçici uzlaşmanın etkisiyle yüzde 5,9 yükseldi.

İthalat ise ocak ve şubat aylarında yüzde 8,4, martta yüzde 4,3, nisanda yüzde 0,2 ve mayısta yüzde 3,4 geriledi. Haziranda yüzde 1,1, temmuzda yüzde 4,1 ve ağustosta yüzde 1,3 artan ithalat, eylülde yüzde 7,4 yükselerek 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ekimde yüzde 1,1, kasımda ise yüzde 1,9 artış kaydedildi.

ABD İLE TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da aralarında Çin’in de bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri getirmesine Pekin’in karşılık vermesi, iki ülke arasında ticaret savaşını başlattı. Bu süreçte ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e çıkarırken, Çin de ABD’ye yönelik tarifeleri yüzde 125’e kadar yükseltti.

Artan ticari gerilimin ardından ABD’li ve Çinli yetkililer, tarife meselesi ve ekonomik anlaşmazlıkların çözümü için yıl boyunca farklı ülkelerde bir dizi müzakere gerçekleştirdi. Müzakerelerde taraflar, karşılıklı tarife artışlarını 90 günlük periyotlarla iki kez askıya aldı ve beşinci tur görüşmelerin sonunda ekonomik anlaşmazlıkların çözümüne yönelik geçici bir mutabakat çerçevesinde uzlaştıklarını duyurdu.

Bu uzlaşma kapsamında, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 30 Ekim’de Güney Kore’nin Busan kentinde yaptığı görüşmenin ardından ABD, Çin’e fentanil ve öncül maddelerin kontrolüne ilişkin gerekçeyle uyguladığı yüzde 20 ek gümrük tarifesini yüzde 10’a düşürdü. Karşılıklı tarifeler çerçevesinde getirilen yüzde 24 ek tarifenin ise 10 Kasım’dan itibaren bir yıl süreyle erteleneceği açıklandı.