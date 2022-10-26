Çin ekonomisinde yavaşlama sinyalleri

26 Ekim 2022 Çarşamba, 09:51

Otomotiv ve gayrimenkul satışlarında yavaşlama, küresel ticaretin zayıflaması, küçük ölçekli şirketlerin güveninde düşüş yaşanması ve benzer gelişmeler Çin ekonomisinin Ekim ayında zayıfladığına dair sinyaller verdi.

Bloomberg’in sekiz öncü göstergeyi dikkate alan endeksi üç aylık bir iyileşmenin ardından Ekim ayında 4 seviyesinde açıklandı ve ivme kaybına işaret etti.

Söz konusu gösterge; büyük şirket hisselerini, çelik inşaat demiri stoklarını, bakır fiyatlarını, Çin’in Güney Kore’ye yaptığı ihracatı, Bloomberg’in üretici fiyat endeksi göstergesini, Standard Chartered’ın küçük ve orta ölçekli şirketler ile yaptığı güven anketini ve yolcu araç satışlarını dikkate alıyor.

Küçük şirketlerin güveni, Şanghay ve diğer şehirlerde karantina önlemlerinin zirvede olduğu Mayıs ayından bu yana ilk kez Ekim'de geriledi.

Standard Chartered Plc ekonomistlerinin 500’den fazla firmayla yaptığı söz konusu ankete göre, beklenti endeksi yavaşladı ve daha küçük şirketlerin koşullarına ilişkin neredeyse tüm diğer göstergeler negatif seyretti.

Ekonomistler, Çin’de ihracatın arttığını ancak yurt içine odaklı şirketlerdeki durumun talepte yaşanan düşüşü ortaya koyduğunu yazdı.

ÇİNLİ YETKİLİLER GÜVEN VERMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Çin hisseleri, yetkililerin güven vermeye yönelik açıklamalarıyla yükseliyor. Çin Merkez Bankası ile Devlet Döviz İdaresi Salı günü yaptıkları açıklamada Çin sermaye piyasalarının, ekonomi dönüştükçe ve inovasyon desteklendikçe “uzun vadeli yatırım değeri” taşıdığını belirtti.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu da ayrı bir açıklamada, sermaye piyasalarının “düzenlenmiş, şeffaf, açık, sağlam ve dirençli” hale gelmesine yönelik çalışmaların hızlanacağını bildirdi.