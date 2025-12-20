Çin, gümrük tarifeleri ve destekler nedeniyle Hindistan'dan istişare talep etti

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yeni Delhi yönetiminin söz konusu sektörler ve ürünlere yönelik uygulamalarının, DTÖ’nün “ulusal muamele” ve “ithal ikame yasağı” ilkelerini ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan’ın bu tedbirlerle yerli endüstrilerine rekabet avantajı sağladığı, bunun ise Çin’in ticari çıkarlarına zarar verdiği savunuldu.

Pekin yönetimi, Hindistan’ı söz konusu uygulamalara ilişkin istişareye davet ederken, DTÖ çerçevesindeki yükümlülüklerine uyma ve tedbirleri buna göre düzenleme çağrısında bulundu.

Çin, ekim ayında da Hindistan’ın elektrikli araçlar ve batarya üretimine yönelik devlet desteklerinin haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle DTÖ’ye şikayette bulunmuştu.