Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinde 4 ayda yüzde 14,2 artış

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinde 4 ayda yüzde 14,2 artış

25.05.2026 15:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinde 4 ayda yüzde 14,2 artış

NEA) verilerine göre, Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi 4 ayda yüzde 14,2 oranında arttı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 arttı.

Ulusal Enerji İdaresi'nin (NEA) verilerine göre, kurulu kapasite ocak-nisan döneminde 3,99 milyar kilovata ulaştı. Böylece toplam elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldi.

Kurulu kapasitedeki artışta yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim kapasitesindeki artış etkili oldu. Bu dönemde güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 26,2 artışla 1,25 milyar kilovata, rüzgar enerjisinden elektrik üretim kapasitesi ise yüzde 22 artışla 660 milyon kilovata ulaştı.

Çin'de yılın ilk 4 ayında elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 3,33 trilyon kilovatsaat olmuştu.

İlgili Konular: #Çin #elektrik