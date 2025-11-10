Çin ve ABD'den küresel ticareti rahatlatan karar: O sektördeki gerilim azaldı!

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile yaşanan ticaret gerilimini hafifleten önemli bir kararı duyurdu. Açıklamaya göre, Çin'in, ABD'nin denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerinde aldığı tedbirlere karşılık olarak Güney Koreli gemi inşa şirketi Hanwha'nın ABD'deki 5 ortaklığına 14 Ekim'de getirdiği yaptırımların uygulanması 1 yıl süreyle ertelendi.

Buna ek olarak, Çin Ulaştırma Bakanlığı da kritik bir adım atarak, Çin limanlarını kullanan Amerikan gemilerine uygulanan özel liman ücretlerinin de yine 1 yıllığına askıya alındığını bildirdi.

TRUMP VE Şİ GÖRÜŞMESİNDEN YUMUŞAMA SİNYALİ

Bu karşılıklı erteleme kararları, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'nin 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştirdiği zirvenin sonuçları olarak yorumlanıyor. Görüşmede iki lider, son aylarda gerilime yol açan bazı kritik ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların karşılıklı ötelenmesi konusunda fikir birliğine varmıştı.

Bu anlaşma çerçevesinde Washington yönetimi, Çin'in denizcilik sektörüne yönelik başlattığı 301. madde soruşturması sonucunda Çin gemilerine ton başına ek liman ücreti getirilmesi kararını ertelemişti. Pekin yönetimi de buna misilleme olarak aldığı tedbirleri bir yıl erteleme taahhüdünde bulunmuştu. Alınan son kararlar, bu taahhütlerin resmiyete dökülmesi anlamına geliyor ve küresel ticaretteki tansiyonu düşürmesi bekleniyor.