Çin ve Hindistan Rusya'dan rekor petrol alımı yaptı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle birçok ülke Rusya'dan petrol ithalatını azaltırken, Hindistan ve Çin rekor alım yaptı.
Piyasa istihbarat firması Kpler'e göre OPEC+ üreticisinden geçen hafta denizde depolanan ham petrolün toplam hacmi74 - 49 milyon varil oldu. Ukrayna'nın işgal edildiği Şubat ayından önce bu oran 27 milyon varil civarındaydı.
Asya geçen ay ilk kez Avrupa'yı geçerek en büyük alıcı olurken Mayıs ayında 2 bölge arasındaki bu farkın daha da genişlemesi bekleniyor.
ABD, İngiltere ve birçok Avrupalı şirket Ukrayna'daki savaş sonrası petrol alımlarını durdururken bu durum Moskova hükümetini Asyalı alıcılara yöneltti.
Singapur'daki Kpler'de kıdemli petrol analisti olan Jane Xie "Asya'daki bazı alıcıları siyasi duruştan çok ekonomik gelişmeler motive etti.
ABD Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını artırması konusunda olumsuz görüşünü belirtmişti, bu durum şu anki ticaret akışı üzerinde aşağı yönlü risklere neden olabilir" değerlendirmesini yaptı.
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