Çin ve Mısır’dan ABD Doları'na karşı hamle: Yeni işbirliği dönemi başlıyor!

Çin Başbakanı Li Çiang, Mısır Merkez Bankası Başkanı Hasan Abdullah ile Kahire'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Mısır Merkez Bankası ile Çin Halk Bankası arasında stratejik finansal işbirliği mutabakatı imzalandı. Ayrıca, Mısır Planlama Bakanlığı ile Çin Kalkınma İşbirliği Ajansı arasında borç takasına dair bir anlaşma yapıldı.

D Ü Ş ÜK KARBON VE E-T İCARET ODAKLI PROTOKOLLER

Görüşmelerde düşük karbonlu kalkınma, e-ticaretin teşviki, kalite ve standartlar konularını kapsayan protokoller de imzalandı. Mısır Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, teknik uzmanlık paylaşımı, yerel para birimleriyle ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması, para takası anlaşmaları ve Çin finans piyasasında “Panda” tahvili ihracı gibi başlıklar gündeme geldi.

Panda tahvilleri, yabancı kurumların Çin Yuanı cinsinden Çin’de ihraç ettiği tahviller olarak biliniyor.

YEREL PARALARLA ÖDEME VE PANDA TAHV İLLERİ ÖNE ÇIKTI

Toplantıda, Mısır ile Çin’in ulusal ödeme sistemlerinin birbirine entegre edilmesi üzerinde de duruldu. Süveyş Kanalı Bankası ile Çin-Afrika Yatırım Şirketi TEDA ve Çin’in sınır ötesi ödeme sistemi operatörü CIBS arasında Çin Yuanı'nın bölgesel kullanımını teşvik edecek bir anlaşma imzalandı.

Ayrıca, Çin'in ulusal elektronik ödeme şirketi UniPay, Mısır Teknoloji Geliştirme Bankaları Şirketi ile kartlarının ülkedeki yaygınlığını artırmaya yönelik bir işbirliği protokolüne imza attı. Bu anlaşma, UniPay kartlarının satış noktaları ve dijital mağazalarda kullanımını genişletmeyi hedefliyor.

DİJİTAL ÖDEME ALTYAPISI GEL İŞTİRİLECEK

UniPay ayrıca, dijital ödeme altyapısını geliştirmek amacıyla Mısır’ın önde gelen ödeme platformlarından PayMob ile de mutabakat zaptı imzaladı. Bu protokol, yerel işletmelerde dijital ödeme kullanımının artırılmasını amaçlıyor.

Çin Başbakanı Li Çiang'ın iki günlük ziyareti çerçevesinde imzalanan bu anlaşmalar, yalnızca mali alanları değil; çevre, planlama, sağlık ve dijital ticaret gibi sektörleri de kapsıyor.

Mısır ile Çin arasında hızla gelişen bu teknik ve finansal işbirliği, özellikle dijital altyapı ve finansal sistemlerin entegrasyonunu derinleştirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.