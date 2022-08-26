Çin zorunlu karşılıkları düşürecek

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:58

Citigroup stratejistleri, bu ay faiz oranlarında indirime giden Çin Merkez Bankası'nın gelecek ay da zorunlu karşılık oranını indireceğini öngörüyorlar.

Gaura Garg liderliğindeki stratejistler yazdıkları yatırımcı notunda, "Bizim likidite analistlerimiz zorunlu karşılık oranı indirimi için eşik şartların Eylül ayında karşılanacağına işaret ediyor ve Çin MB'nin genellikle zorunlu karşılık oranlarını değerlendirdiği günler olan 5 Eylül veya 15 Eylül'de zorunlu karşılık oranı indirimi açıklayıp açıklamayacağını yakından izleyeceğiz" ifadelerine yer verdiler.

Çin MB'nin zorunlu karşılık oranının 25 baz puan indirmesi halinde bunun interbank likiditesini istikrarlı tutmaya amaçlayacağı savunulurken, 50 baz puan indirimin Çin MB'nin politika kredilerinin kısmen daha az çevrilmesini telafi edeceği öne sürüldü.

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR?

Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracı olarak adlandırılabilir. Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır. Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Mevduatın vadesine göre yerli ve yabancı para cinsinden ayrı oranlar dahilinde toplanır.