Çin'de demir cevheri fiyatları yükseldi
Çin'de demir cevheri fiyatları, Dalian emtia borsasının teminat tutarlarını artıracağı açıklamasının ardından dar aralıkta seyrederek yükseldi.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 0.2 yükselerek ton başına 864.5 yuandan (135.72 dolar) kapandı.
Singapur emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Mayıs teslimatlı demir cevheri kontratı yüzde 0.3 gerileyerek ton başına 154.5 dolar seviyesine düştü.
Dalian emtia borsası Eylül vadeli demir cevheri kontratı için işlem ücretlerini 30 Mart itibarıyla artıracağını açıklamıştı.
Mayıs ve Eylül vadeli kontratlarda spekülatif işlemler için gerekli tutulan marj ise 30 Mart itibariyle yüzde 12'den yüzde15'e yükseltilecek.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.3 yükselirken sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0.4 geriledi.
Paslanmaz çelik fiyatları ise nikel fiyatlarındaki gerilemeyi takip ederek yüzde1.9 düştü.
Dalian'da kok kömürü yüzde 2.1 yükselirken kok yüzde 1.7 artıda.
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