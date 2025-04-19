Çin'de ilk 3 ayda bütçe gelirleri azaldı

Çin'de ilk 3 ayda bütçe gelirleri azalırken harcamaların arttığı görüldü.

Çin'de ilk 3 ayda bütçe gelirleri azaldı
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AA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 16:25

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalırken, bütçe harcamaları yüzde 4,2 artış gösterdi.

Maliye bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Mart 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 1,1 azalarak 6,01 trilyon yuan (yaklaşık 820 milyar dolar) oldu.

Bu dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 4,2 artışla 7,28 trilyon yuana (yaklaşık 1 trilyon dolar) çıktı.

BÜTÇE AÇIĞI 

Yılın ilk 3 ayında bütçe açığı 180 milyar dolara yaklaştı.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yaklaşık 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yaklaşık 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.


Etiketler: #Çin #Bütçe açığı

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