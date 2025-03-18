Merkezi Yönetim Bütçesi'nde tarihi açık: Geçen yılı ikiye katladı!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:06

Güncelleme: 18.03.2025 - 12:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini duyurdu. Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 33,5 milyar TL, bütçe gelirleri ise 723,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

GEÇEN YILA GÖRE İKİ KAT ARTIŞ!

Bu dönemde bütçe açığı ise 310,1 milyar TL olarak belirlendi. Faiz dışı bütçe giderleri 893,8 milyar TL, faiz dışı açık ise 170,4 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre bütçe açığı iki katına çıkarak 310,1 milyar TL'ye yükseldi.

BÜTÇE GİDER VE GELİRLERİ

2025 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 33 milyar 517 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Faiz harcamaları 139 milyar 688 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 893 milyar 828 milyon TL olarak belirtildi. Geçen yılın aynı ayına göre giderlerde yüzde 49,8 oranında bir artış yaşandı. Bütçe gelirleri ise 723 milyar 425 milyon TL oldu. Vergi gelirleri 584 milyar 958 milyon TL, vergi dışı gelirler ise 97 milyar 222 milyon TL olarak gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 89,9 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 640,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe açığı ise 449,4 milyar TL oldu. Vergi gelirleri bu dönemde 1 trilyon 377 milyar 625 milyon TL olarak kaydedildi. Ocak-Şubat dönemi bütçe giderlerinde geçen yıla göre yüzde 43,3, vergi gelirlerinde ise yüzde 49,2 artış görüldü.

Bütçe Açığı ve Faiz Dışı Açık Merkezi yönetim bütçesi, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 449 milyar 351 milyon TL açık verirken, faiz dışı açık ise 146 milyar 644 milyon TL oldu.