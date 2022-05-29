Çin'de nisanda piyasaya sürülen cep telefonu sayısı azaldı
Çin'de piyasaya sürülen cep telefonu sayısı, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 azaldı.
Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisinin verilerine göre, nisanda 18,08 milyon cep telefonu piyasaya sürüldü.
Telefon sayısı, 17,69 milyon cep telefonun piyasaya sürüldüğü mart ayına göre artış gösterse de yıllık bazda yüzde 34,2 düşüş kaydetti.
Piyasaya sürülen telefonların yüzde 90,9'u yerli şirketlerce üretilirken, 5G özellikli telefonlar 14,59 milyon ile toplam arzın yüzde 80,7'sini oluşturdu.
Çin'de piyasaya sürülen cep telefonu sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 gerilemişti.
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